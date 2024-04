Nolasco dice que la entrada en prisión de 'los 6 de Zaragoza' es "una gran noticia para la democracia"

ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, ha considerado que la entrada en prisión de tres de los llamados '6 de Zaragoza' es "una gran noticia para la democracia", porque demuestra que "el que la hace, la paga", y que sería "extremadamente grave" que el Gobierno de España los indultara.

En una rueda de prensa en el Edificio Pignatelli y en la que ha dejado claro que hablaba en nombre del Gobierno autonómico, ha asegurado que desde el área de Justicia no debían mostrar "indiferencia" en el día en el que está prevista la entrada en prisión de tres de los seis condenados a 4 años y 9 meses de cárcel por los disturbios acaecidos el 17 de enero de 2019 en los aledaños del Auditorio de Zaragoza, donde se celebraba un mitin de VOX.

Nolasco ha asegurado que los actos de los que se acusa a 'los 6 de Zaragoza' son unos actos "violentos" y "ejercidos desde la ira y desde el odio", que pretendían impedir que "un partido político legalmente constituido" celebrara un mitin, además de "linchar" a los asistentes.

Así, ha subrayado que estos jóvenes zaragozanos profirieron frases como "perros del Estado" o "asesinos a sueldo" contra los agentes policiales. "No lo digo yo, lo dicen los tres tribunales que los han condenado", ha remarcado.

"La quema de contenedores, el destrozo de vehículos con pedradas y la agresión a policías nacionales no forman parte de ninguna protesta pacífica", ha aseverado el vicepresidente aragonés.

CAMPAÑA DE "DESPRESTIGIO"

Asimismo, Alejandro Nolasco ha criticado la "alarmante" y "masiva" campaña que "la izquierda y los propios acusados" han impulsando durante los cinco años de "desprestigio" contra cuerpos judiciales y policiales.

A su juicio, es "bochornoso" ver cómo 'los 6 de Zaragoza' se pasean por los medios de comunicación "haciéndose pasar por víctimas" y como si no tuvieran nada que ver con los "gravísimos" hechos por los que han sido condenados.

En todo caso, ha expresado su deseo de que "hayan aprendido la lección y que, tras su salida de la prisión, se alejen totalmente del extremismo de la izquierda y de la violencia".

"Esta es la consecuencia de no asumir los propios errores y de legitimar las conductas violentas y extremistas", que siempre han sido "una de las señas de identidad de Podemos", ha agregado Nolasco, quien ha acusado a esta formación de defender los escraches y de cometer "la indecencia" de organizar un foro para hablar de "arbitrariedad judicial" en relación a este caso en el Congreso de los Diputados.

UN INDULTO SERÍA "ALARMANTE"

En esa misma línea, ha considerado "alarmante" que el grupo parlamentario de Sumar esté "deseando un indulto desde el Gobierno de España", aunque no sería algo "sin precedentes" porque "están amnistiando a los políticos que cometieron los mayores delitos que puede cometer un político para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa".

En su opinión, si llegara el indulto, el mensaje que se estaría lanzando sería que "a estos, que no piensan como vosotros, podéis ir a atacarles, lanzarles piedras y adoquines, que no os va a pasar nada". No obstante, ha asegurado que no se atreve a hacer pronósticos con un Ejecutivo, al que ha comparado con Corea del Norte, que "ha demostrado saber cruzar cualquier línea roja".

Del mismo modo, el dirigente de VOX ha exigido a 'los 6 de Zaragoza' y a todas sus terminales políticas que "pidan disculpas" tanto por sus actos como por sus "descalificaciones" contra unos cuerpos judiciales y policiales "que simplemente se han dedicado a aplicar la ley".

Nolasco ha reiterado su condena a cualquier acción violenta "sea contra quien sea" y que todos los partidos políticos tienen su derecho a celebrar actos y mítines electorales "sin que nadie les ostigue ni les lance piedras ni adoquines por ello".

Un derecho, ha continuado, que está siendo "constantemente pisoteado por la izquierda", que únicamente quiere que se emita "su pensamiento único", como cree que hicieron con la Ley de Memoria Democrática.

A este respecto, ha puntualizado que todavía hay lugares en los que no se puede celebrar un mitin "con libertad" y ha relatado cómo, en los últimos días, "proetarras" boicotearon un mitin de VOX en Getxo (Vizcaya) y trataron de "imponer su totalitarismo y su odio por la fuerza".

El vicepresidente autonómico ha concluido la rueda de prensa lanzando un mensaje a 'los 6 de Zaragoza', a quienes ha recordado que el día de los disturbios en torno al mitin VOX tenía cero concejales y ellos estaban en libertad. Sin embargo, en la actualidad tienen 81 concejales, siete diputados en las Cortes y están en el Gobierno de Aragón "porque así lo han querido los aragoneses", mientras que tres de ellos están privados de libertad.