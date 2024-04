Nolasco dice que no hay "ni un solo cargo de confianza" en la estructura creada en Desarrollo Territorial

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este miércoles, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que no hay "ni un solo cargo eventual o de confianza" en el Departamento --aparte de los dos puestos que ya había de la anterior legislatura--, recalcando que "no es un chiringuito".

Ha comparecido, a petición propia y del PSOE, ante el Pleno para afirmar que la Dirección General de Despoblación cuenta con un solo cargo político, su titular, y también con un secretario de nivel 16, un asesor técnico de nivel 28 y dos jefaturas de servicio, con un presupuesto de 23 millones de euros.

En el servicio de planificación, ha continuado Nolasco, hay un asesor técnico nivel 24, un especialista en ciencias ambientales nivel 22, un arquitecto nivel 22, un ingeniero de caminos nivel 22 y una jefatura de sección, dentro del servicio, de estudios nivel 24, un auxiliar nivel 14, una jefatura de sección de planificación nivel 24, un jefe de negociado nivel 18 y un administrativo nivel 16.

En el servicio de gestión, una jefatura de servicio nivel 28, un jefe de sección de coordinación y tramitación nivel 24, un jefe de negociado nivel 18 y también un administrativo nivel 16. En el otro servicio, que es el de gestión económica y contratación, una jefatura de servicio nivel 24, un jefe de negociado nivel 18, un administrativo nivel 16. En total suman 19 funcionarios.

En cuanto a la administración periférica del Departamento, hay seis subdirectores provinciales nivel 27, tres de Despoblación y tres de Desarrollo del Territorio, y seis jefes de negociado, de gestión económica y contratación nivel 20, tres para despoblación y tres para desarrollo del territorio, y seis administrativos nivel 18, tres para Despoblación y tres para Desarrollo del Territorio, que suman 18 personas. Alejandro Nolasco ha dejado claro que "para nada es un dispendio absurdo".

El vicepresidente primero ha dicho, asimismo, que "el ejército de colocados a dedo" de Pedro Sánchez, en el Gobierno de España, está formado por 1.600 asesores y altos cargos, 757 altos cargos y 869 asesores, "que consumen más de 130 millones de euros en salarios".

El diputado del PP Juan Carlos Gracia Suso ha manifestado que al PSOE "no le interesan lo más mínimo los problemas de nuestros pueblos y ha caído en un agujero negro, una inquina que no les permite hacer cualquier cosa que no sea criticar a VOX e, indirectamente, al Gobierno de Aragón".

La diputada de VOX Carmen Rouco ha opinado que al PSOE "no le interesa la verdad" y ha recalcado que los puestos que faltan por cubrir los desempeñarán funcionarios "y no personal a dedo, que es lo que todo el mundo entiende que ustedes hacen".

INCOHERENCIA

En representación del PSOE, Darío Villagrasa ha echado en cara a Nolasco que "se esconde detrás de los funcionarios" y que su principal problema es "la incoherencia" porque VOX se ha posicionado "contra la Administración autonómica, contra las competencias autonómicas" y ahora Nolasco "se da cuenta de que quizás fue demasiado imprudente en sus declaraciones".

"VOX continúa la lucha contra los chiringuitos progres en las Administraciones presididas por socialistas", ha ironizado Villagrasa, quien ha subrayado que "su líder de VOX en Tarragona era asesora en la Diputación Provincial de Zaragoza en su grupo". Le ha tildado de populista por "ser agresivo en el lenguaje y generar un enemigo y un adversario, y ser absolutamente desmedido en la calificación".

Para el diputado de CHA Joaquín Palacín, gracias a las herramientas que diseñó el Gobierno cuatripartito de la legislatura pasada, Nolasco necesita una estructura, pero "van tarde porque va a ser muy difícil gestionar el Fondo de Cohesión Territorial". "Hay mucho jefe, pero pocas personas por debajo de esos jefes" en la estructura del Departamento, ha aseverado.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha considerado que el Departamento que gestiona la política territorial "debe ser nuclear y para eso necesita estructura y funcionarios", también contenido de trabajo, "que no tenga más peso la estructura que la propia labor a realizar".

En representación del PAR, Alberto Izquierdo no ha opinado sobre el número de funcionarios en el Departamento: "Lo que sí le voy a exigir son resultados positivos lo antes posible".

Desde IU, Álvaro Sanz ha defendido unos servicios públicos "robustos, sólidos, con gente para trabajar, sin tasas de reposición, para que no se justifique la privatización", criticando que la estructura aprobada por Nolasco para su Departamento no responde a estos criterios porque "reducen remeros e incrementan jefes".

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha señalado que los diputados de VOX "fueron los reyes aquí de decir la palabra chiringuito y ahora nos piden a los grupos de la oposición que pidamos perdón".