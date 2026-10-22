Una nueva plataforma logística, Atenea, dará respuesta a los proyectos que "llaman a la puerta" de Aragón

El presiente del Gobierno del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación en el Edificio Pignatelli. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha informado sobre la nueva plataforma logística que se ubicará en la carretera de Huesca, el proyecto Atenea, que va a dar respuesta a iniciativas empresariales de este sector que "están llamando a la puerta de la comunidad autónoma".

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, tras anunciar la nueva ubicación del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, Jorge Azcón ha explicado que durante el encuentro Logistics Summit 2026, organizado por el clúster ALIA este jueves, se avanzó la aprobación de una Declaración General de Interés de Aragón (DIGA) --que marca el inicio de un proyecto-- para una nueva plataforma logística.

En este sentido, Azcón ha señalado que la logística "es una parte fundamental de la economía aragonesa y está demandando grandes parcelas en las que poder instalarse", por eso, el proyecto Atenea servirá para acoger nuevas iniciativas empresariales.

"Son más de dos millones de metros cuadrados de nuevas superficies logísticas y hablamos de una inversión que puede llegar a superar los 400 millones de euros al final del proceso" ha manifestado el presidente del Gobierno de Aragón, quien ha añadido que, según las estimaciones de los promotores, podrían crearse alrededor de 3.500 puestos de trabajo.

"Es un proyecto muy importante en una zona de expansión de la ciudad de Zaragoza hacia la ciudad de Huesca y, por lo tanto, extraordinariamente interesante", ha opinado Azcón.

PGOU

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha detallado que este proyecto Atenea está recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "desde hace muchos años" y será este Gobierno de Aragón el que lo impulse a través de un Plan de Interés General de Aragón (PIGA).

Hasta que los proyectos que allí se instalarán no estén "suficientemente maduros y suficientemente asentados" en la comunidad autónoma "no vamos a avanzar ni contar cuáles son", ha afirmado Azcón.