El nuevo Hospital Royo Villanova de Zaragoza se ubicará en la calle Ronda de Boltaña

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, presentan la nueva ubicación del Hospital Royo Villanova. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futuro Hospital Universitario Royo Villanova, llamado a ser centro de referencia para los más de 200.000 vecinos que viven en la margen izquierda de Zaragoza, se ubicará en la calle Ronda de Boltaña, próximo al entorno en el que se encuentran el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y el DAT Alierta.

Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración del Pleno Extraordinario del Consejo de Salud de Aragón, máximo órgano colegiado de participación ciudadana en materia sanitaria, que se ha reunido este jueves en la sala Hermanos Bayeu del Edificio Pignatelli.

Esta localización se ha decidido tras un proceso de participación ciudadana y no ha contado con ningún voto en contra, aunque sí cuatro abstenciones. El proyecto de Presupuestos de Aragón para 2027 incluirá una partida de alrededor de cinco millones de euros para iniciar los trabajos de redacción del proyecto y la licitación de las obras.

"La nueva parcela es una parcela de 58.000 metros cuadrados, con espacio suficiente para que los servicios que se tengan que construir sean los que necesitaremos durante los próximos años", ha explicado el presidente Azcón.

Las otras tres opciones, ya descartadas, eran la Academia General Militar y la A-23, en el barrio rural de San Gregorio y en la carretera de Cogullada, entre Mercazaragoza y el río Gállego.

CONSEJO DE SALUD DE ARAGÓN

El Consejo de Salud de Aragón es el órgano encargado de formular la política sanitaria y del control de su ejecución, así como de asesorar e informar al Departamento responsable de salud del Gobierno de Aragón.

Está formado por 56 representantes, 18 de la Administración autonómica, cinco de la Administración local --uno por cada diputación provincial y dos de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias--, cinco de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y seis de las organizaciones sindicales y empresariales --CCOO, UGT, CEMSATSE, CSIF, CEOE, Cepyme--.

Además, hay un representante del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, dos de las universidades de Aragón, seis de los colegios profesionales, uno en representación de las entidades científicas, cuatro de las asociaciones ciudadanas y de consumidores y usuarios, tres de organizaciones representativas de pacientes y cuatro de los consejos de salud de zona.

((Habrá ampliación))