"El nuevo mapa concesional del transporte es una revolución", dice José Luis Soro

El consejero de Vertebración propone generar mejores condiciones de vida en el medio rural para arraigar población

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press que el nuevo mapa concesional del transporte de viajeros por carretera "es una revolución, una mejora enorme para el conjunto de Aragón en términos de calidad".

Ha hecho notar que el precio tiene una composición única en todo el territorio, un coste fijo básico de 1,35 euros más ocho céntimos por kilómetro recorrido. Las empresas de transporte, generalmente de pequeño tamaño, recibirán una subvención autonómica que pasa del 16 por ciento al 57 por ciento de sus ingresos, lo que sumará unos 20 millones de euros al año a pagar por el Gobierno de Aragón.

Se suprimirá el método de "autobuses en vacío", que se sustituirá por el servicio a demanda, de manera que en algunos casos se pueda solicitar un autobús en un día y hora determinados, sin desviarse los vehículos si no hay viajeros. "Vamos a ganar en eficacia, en respeto al medio ambiente y en tiempo de todos", ha zanjado.

Además, "es un proyecto absolutamente respetuoso con el medio ambiente" porque los autobuses serán "de última generación, con la máxima eficiencia energética", con 10 años de antigüedad como máximo por otra parte, más accesibles para personas con movilidad reducida y, discapacidad visual, así como con capacidad para transportar bicicletas. "Va a ser una auténtica revolución", ha sentenciado.

El Ejecutivo regional garantizará la subrogación de trabajadores y se creará una tarjeta de transporte con descuentos de hasta el 40 por ciento para familias numerosas, jóvenes, personas con discapacidad, mayores y usuarios recurrentes. El transbordo será gratuito.

"Estamos incorporando al sistema de transporte público a 35.000 personas que no tenían acceso", ha realzado Soro, quien ha apuntado que todos los municipios que tengan al menos 10 habitantes "y muchos de menos de 10" tendrán garantizada al menos una expedición semanal de ida y vuelta a la localidad donde esté su centro de salud, también otros servicios públicos y privados, como la peluquería, el banco o establecimientos alimentarios.

El Departamento de Vertebración del Territorio garantizará que "todos" estén conectados para llegar a estos destinos antes de las 9.00 horas "de modo que puedan ir al médico y hacer otras gestiones y volver el mismo día, enlazando además con las localidades donde esté su hospital de referencia antes de las 10.30 horas y volviendo en el día".

El nuevo mapa concesional se ha diseñado desde una perspectiva "funcional", mejorando en horarios, frecuencias y, en el área metropolitana de Zaragoza, introduciendo conexiones transversales con Utebo y Plaza.

El Gobierno de Aragón "asume por fin un coste razonable" porque "hasta ahora se estaba invirtiendo poco en el autobús y era necesario dar un salto cualitativo". Confeccionar el mapa ha sido como "hacer encaje de bolillos", ha reconocido el consejero.

El documento "está siendo recibido con entusiasmo", ha celebrado Soro, cuyo director general de Transportes, Gregorio Briz, recorrerá las 33 comarcas de la Comunidad Autónoma para presentar el documento. "Va a ser un antes y un después en la forma de prestar el servicio público de movilidad por carretera".

DESPOBLACIÓN

En todo caso el del transporte "es un servicio más" porque la lucha contra la despoblación se compone de "políticas absolutamente transversales y multidisciplinares" debido a que "no basta con que haya empleo, antes vivías donde trabajabas y ahora no; no basta con que tengas vivienda, aunque es importante; no basta con que tengas ocio y cultura, pero todo suma y se trata de generar condiciones de vida equivalentes para que te quedes a vivir en el pueblo porque vas a ser feliz".

En este contexto, "tener unos buenos servicios, como el transporte público, es importantísimo, pensando en los jóvenes y su ocio y estudio, y en las personas mayores y su médico".

"Aragón siempre ha sido un territorio muy extenso, poco poblado y con muchos núcleos de población" y "el problema es que seguimos arrastrando las consecuencias del gran éxodo rural que se produjo el siglo pasado", ha proseguido Soro, advirtiendo de que "es irreal querer recuperar el equilibrio que había en los años 20 o 30" del siglo XX.

"Conseguir arraigar población es una carrera de obstáculos", ha resaltado el consejero, quien ha mencionado el caso de Escocia, donde se ha revertido el proceso después de 50 años. Ha avisado de que "no es trabajo solo del Gobierno de Aragón, sino también de los ayuntamientos, las comarcas y el Gobierno central" y "es algo que tienen que entender en Europa" porque "el problema no es Laponia, que ha estado siempre despoblada, sino zonas de Teruel o Huesca que han perdido más población de la que tienen".

José Luis Soro ha abogado por "ceder protagonismo a la gente del territorio para que sean los vecinos, las empresas locales y las asociaciones de los municipios los que decidan en cada caso lo que necesitan" en un proceso "de abajo a arriba", siendo conscientes de que "nunca se había vivido tan bien en los pueblos y la gente sigue yéndose o no vuelve".

"No hay varitas mágicas" y los resultados de estas políticas "no se van a ver de forma inmediata", de manera que "hay que seguir regando hasta que se vean los frutos".