Octavio López, convencido de que PP y Vox decidirán con "altura de miras" sobre las candidaturas al Senado

El consejero de Fomento, Vivienda, Logísica y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, se ha mostrado convencido este miércoles de que PP y Vox decidirán con "altura de miras" sobre las candidaturas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre, arbitrando "una solución que anteponga sus propios intereses partidarios para dar una solución global".

El PP y Vox exploran opciones para conformar una candidatura conjunta para el Senado con el objetivo de frenar la coalición del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, que concurren conjuntamente a la Cámara Alta para evitar que la fragmentación del bloque posibilite una nueva mayoría absoluta del PP.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Octavio López ha explicado que el Senado se elige por un sistema mayoritario corregido "muy específico" y que el primer partido suele obtener tres senadores y el segundo uno, aunque "ha habido circunstancias en las que no se ha producido exactamente así".

Ha criticado la coalición electoral de los partidos de izquierda para el Senado, "una operación política para defender lo que no son capaces de defender de manera individual".

"El Partido Popular tiene una posición muy sólida en la Cámara Alta desde hace muchísimos años, es un partido de representación territorial, suele tener una asignación de senadores muy importante y, evidentemente, no me cabe ninguna duda que los servicios jurídicos y electorales de mi partido estarán analizando en profundidad cuál puede ser la respuesta a esa operación política a la desesperada que ha planteado el Partido Socialista en relación con la Cámara Alta". "Se dará algún tipo de respuesta política", ha concluido.