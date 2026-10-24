Olloqui: "Los aragoneses vamos a recuperar las pinturas murales de Sijena"

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha participado en la jornada en Villanueva de Sijena. - GOBIERNO DE ARAGÓN

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha mostrado este sábado su firme convencimiento de que los aragoneses "vamos a recuperar las pinturas murales del Monasterio de Sijena". "No hay otro camino que la recuperación de nuestros derechos culturales con el regreso de las pinturas", ha recalcado.

Así lo ha afirmado el director general con motivo de su participación en la jornada '90 años del arranque de las pinturas de Sijena: Memoria, Verdad y Justicia', organizada por la Plataforma Sijena Sí y que se ha desarrollado en la Casa de Miguel Servet en Villanueva de Sijena.

En este acto, Pedro Olloqui ha recordado que hace justo 90 años "trabajadores de las instituciones catalanas arrancaron del Monasterio de Sijena, con ánimo apropiatorio, los conjuntos murales del monasterio". Ahora se cumplen "90 años de reivindicación de los aragoneses para que vuelva a casa un patrimonio, unas pinturas, que nunca debieron de salir de Aragón".

En este sentido, ha observado que, durante prácticamente un siglo, "toda la sociedad aragonesa se ha mantenido unida y activa en esta reivindicación" y ha aseverado que "no hay otro camino que la reparación de nuestros derechos culturales con la recuperación de las pinturas murales de Sijena".

Por ello, ha recalcado que "vamos a continuar en esta lucha", a pesar de que "sectores independentistas de la sociedad catalana están dificultando la vuelta y el cumplimiento de las sentencias". Frente a ello, el director general ha incidido en que la unión de todos los aragoneses logrará la vuelta de este patrimonio "cargado de significado y de simbolismo".

"Para nosotros es indispensable porque representa el esplendor de la Corona de Aragón en la construcción de la idea de España, un proyecto más grande que nosotros mismos, un valor simbólico del que quiere apropiarse también la cultura independentista de Cataluña y no lo vamos a tolerar", ha continuado diciendo tajante, para recordar que "Aragón es la cuna de España y Sijena es el símbolo del esplendor de la Corona de Aragón".

Para el director general de Cultura, el regreso de las pinturas profanas y religiosas de Sijena es una cuestión "de reparación y de justicia, porque el futuro de los aragoneses queremos emprenderlo desde nuestra historia y nuestro patrimonio".