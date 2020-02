Olona defiende que la Mesa de Diálogo del Pacto del Agua debe configurar nuevos acuerdos sin quebrar los existentes

Publicado 18/02/2020 18:17:26 CET

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha subrayado que la Mesa de Diálogo del Pacto de Agua debe configurar "nuevos acuerdos" pero "sin quebrar los existentes". Así lo ha indicado este martes en las Cortes de Aragón.

Olona, que ha comparecido en la Comisión de Agricultura a petición del grupo parlamentario del Partido Popular, para informar de las declaraciones del Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, sobre las obras del Pacto del Agua, ha remarcado que la situación exige "un debate sereno, responsable y serio".

A juicio del consejero de Agricultura, nadie se debería haber visto sorprendido por la convocatoria de la mesa porque estaba anunciada en el pacto de gobernabilidad. Ha reconocido que dentro de la coalición del Gobierno --PSOE, Podemos, CHA y PAR-- hay posiciones "muy distintas" sobre las políticas de regulación del agua. Pero ha agregado que la Mesa trata de "configurar nuevos acuerdos sin quebrar los ya existentes".

En este contexto, ha destacado que la apuesta por el regadío del Gobierno Aragón, se ha demostrado "con hechos". "Entre creación de nuevos regadíos y modernización en el periodo 2016-2020 hemos asignado 179 millones de euros".

"Resulta bastante evidente que existen mayorías amplias para que los grandes acuerdos que se alcanzaron en 2006 sigan vigentes". No obstante, ha recordado que en aquel momento no se llegó a ningún pacto con Biscarrués: "Se cerró en falso".

SUPERADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS

Ha insistido en que el Pacto del Agua, firmado en 1992, es "patrimonio de los aragoneses" y ha dado sus frutos impulsando impartes obras hidráulicas. Por ello, la mesa de diálogo se plantea con la voluntad de resolver problemas y "llevar certidumbre", ha aclarado.

Para Olona, el pacto del 1992 no solo ha quedado "superado por las circunstancias", además ha habido nuevos acuerdos desde entonces, como los de 2006. Ha apelado a la responsabilidad de "todos" los partidos para generar certidumbre a los regantes.

Este mes de febrero se ha dado a conocer que el Tribunal Supremo ha empezado a deliberar sobre el recursos presentado por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de Biscarrués.

"La sentencia del Tribunal Supremo no va a resolver el problema, no va a decidir si se hace o no Biscarrués, pero va a decir si la decisión de anular el procedimiento fue acertada o no". Ha aclarado que la mesa de diálogo propuesta por Lambán se va a constituir con "todas las garantías" y ha de permitir "expresar y recoger todas las opiniones en materia hidráulica" para hablar "de todo lo que se tenga que hablar en el ámbito político y social".

NO DEBE SER UN ELEMENTO DE CONFRONTACIÓN POLÍTICA

El diputado del PP, Ramón Celma, ha mencionado que "no tiene mucho sentido hablar de despoblación y al mismo tiempo abrir debates frívolos e irresponsables". Ha subrayado que el agua es vida y no debe ser un elemento de confrontación política.

Ha opinado que no existen razones para reabrir este debate, sobre todo en "una situación catastrófica para el sector primario". Ha recordado que los agricultores se están manifestando porque están produciendo por debajo del precio del mercado y, cada vez, tienen más dificultades para acceder a los seguros, además de que se está planteando un recorte de un 14 por ciento de la Política Agraria Común (PAC).

"Me parece superficial que el presidente del Gobierno de Aragón decida abrir el debate de las obras hidráulicas del Pacto del Agua, que llevan mucho tiempo y mucha voluntad política. Usted sabe como yo que el río Gállego se tiene que regular, y para eso necesitamos Biscarrués", ha añadido.

Ha invitado al PSOE a que cuando hable "de estos temas importantes para el futuro de Aragón" miren "hacia el lado correcto, a los mismos que durante muchos años han encontrado" para llegar a acuerdos importantes para la Comunidad autónoma en esta materia, es decir, al PP.

Así, ha lamentado que Lambán busque "la alianza" de los que "siempre han sido contrarios a las obras de regulación". "Debemos garantizar las mismas oportunidades a todos los aragoneses y la agricultura sigue siendo el mayor potencial de crecimiento económico de la mayoría de las comarcas de nuestra Comunidad", por lo que ha apostado por sacar adelante proyectos como los de Biscarrués, Almúdevar y Yesa.

ACTUALIZACIÓN

La parlamentaria socialista, Silvia Gimeno, ha incidido en que es necesaria "una actualización, revisión y análisis" del Pacto del Agua. "Estamos en una sociedad en la que van surgiendo nuevas necesidades, hay que dar oportunidad de que nuevos partidos se incorporen a este acuerdo".

El representación de Cs, Ramiro Domínguez, ha preguntado a Olona si cree que hay otra manera de regar las 25.000 hectáreas de Monegros II que no sea a través del embalse de Biscarrués. Ha evidenciado que la formación naranja no estuvo en la mesa de diálogo de 2006, por lo que estarán en esta, pero ha pedido que sea un encuentro "dinámico" y que no se intente solo de "marear la perdiz".

El diputado de Podemos, Nacho Escartín, ha precisado que la mitad de los grupos parlamentarios de las Cortes no participaron en el Pacto del Agua de 1992, además las normativas y el contexto climático han cambiado. "Creo que estas son razones de peso para que convoquemos una mesa de diálogo para generar certezas", al tiempo que ha matizado que su formación no está en contra de los obras de regulación.

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha asegurado que es bueno sentarse para buscar "nuevas soluciones" pero ha detallado que no solo las obras hidráulicas son las responsables del problema que tiene la agricultura. "Creo que aquí lo que hay es miedo a sentarse a hablar, pero hay que resolver los problemas de la gente".

"Nosotros estaremos en esa mesa del agua. Igual que ahora hay partidos que no apuestan por las obras hidráulicas ahora también hay partidos que apostamos por las obras hidráulicas", ha apostillado el diputado de Vox, Santiago Morón. Ha agregado que si se quiere generar "certidumbre" en este ámbito hay que definir "las líneas de trabajo".

La parlamentaria aragonesista, Esther Peirat, ha resaltado que el PAR apuesta por la reserva hídrica que marca el Estatuto de Autonomía. "El Partido Aragonés nunca estará en contra de Biscarrués pero es un tema que está judicializado, ante estas circunstancias es obligatorio recuperar la senda del diálogo".

En diputado del Grupo Mixto, Álvaro Sanz (IU), ha dicho que este debate es "necesario e imprescindible". Ha apostillado que hay que poner encima de la mesa la búsqueda de soluciones a "problemas antiguos y a realidades y paradigmas nuevos".