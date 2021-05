Palacín (CHA): "La Estrategia de Recuperación es un camino hacia la estabilidad y para salir todos juntos de la crisis"

El presidente de CHA asegura: "Todos los pasos que se están dando van a conseguir que seamos la generación que reabra el Canfranc"

ZARAGOZA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA) y portavoz parlamentario de la formación nacionalista en las Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press que "la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica es, sin duda, un camino hacia la estabilidad y para salir todos juntos de esta crisis tan difícil".

"Siempre hablo de la política a la madrileña y la política a la aragonesa", en el sentido de que "durante este periodo de pandemia en Madrid solo ha habido crispación y discusión", mientras que en Aragón "hay que poner en valor el pacto que se ha conseguido, la Estrategia de Recuperación, sin duda un camino hacia la estabilidad".

"VOX --que no firmó el acuerdo-- sigue su camino", ha continuado Palacín, para quien "quedarse fuera de un proyecto como este no es comprensible en un momento en que la sociedad quiere acuerdo, diálogo, tranquilidad y seguridad", valores respecto de los que el partido de Santiago Abascal "representa todo lo contrario" y, "por eso, no asumieron esta Estrategia, que se consiguió con el apoyo de siete partidos de las Cortes de Aragón y los agentes sociales".

El Gobierno de Aragón ha tenido que destinar parte del Presupuesto autonómico a la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas. Al respecto, Joaquín Palacín ha dicho que "nos hemos tenido que adaptar a la situación, a la crisis sanitaria, y se va a intentar cumplir lo máximo posible el acuerdo de gobierno".

"Hay que insistir en la financiación autonómica: Aragón necesita una financiación adecuada que reconozca la realidad territorial, que es más difícil prestar los servicios públicos en un territorio como el nuestro y por eso hay que seguir peleando por una financiación autonómica justa", de manera que, si bien ahora el primer objetivo es resolver la crisis, "no nos puede despistar de trabajar para que tengamos una financiación adecuada que nos permita llevar adelante los proyectos que nos hemos marcado".

El presidente de CHA es favorable a abordar la reforma fiscal. "Todo se tiene que hablar ¿Por qué no?", ha cuestionado, recordando que Chunta propugna la progresividad fiscal, "que quien más tiene pague más". Este partido defiende la creación de una Hacienda propia, "un régimen foral que nos permita desarrollarnos". "Queremos tener el mayor autogobierno posible y para eso necesitamos, desde luego, que haya una reforma de muchas cosas".

"CHA pretende construir, dialogar y trabajar para que Aragón sea el mejor lugar para poder vivir; es el objetivo que nos hemos marcado y, desde luego, alejarnos del espectáculo que hemos visto las últimas semanas" porque "eso no puede seguir, no es el modelo que los ciudadanos desean en este momento".

COGOBERNANZA

"Desde CHA hemos sido muy críticos con la gestión que se ha hecho de la pandemia durante este periodo" desde el Gobierno de España: "No es fácil, está claro, pero no ha estado a la altura", ha sentenciado Joaquín Palacín. "En muchas ocasiones a las comunidades autónomas se nos ha dejado solos y tendrían que haber llegado más recursos y habernos permitido participar más en la toma de decisiones desde el inicio de la pandemia".

En este contexto "el autogobierno ha salido fortalecido porque se ha visto que cuando se toman las decisiones cerca se responde de mejor forma, pero para ello es necesario que exista una mejor financiación autonómica en general". Sin embargo, "en el caso de la pandemia vemos cómo muchas ayudas han llegado demasiado tarde".

También ha aseverado que "Pedro Sánchez lleva su camino". CHA no está satisfecha con cómo se ha gestionado la pandemia "y cómo se están tomando diferentes medidas que no son positivas para el territorio".

Ha confiado en que las ayudas europeas para paliar la crisis "sirvan de empujón", haciendo notar que "no solo tienen que apoyar a las grandes empresas", sino que "en Aragón es necesario el apoyo a las pymes y los autónomos, que tienen muy difícil poder participar en este tipo de ayudas".

"Desde CHA pensamos que pueden ser un revulsivo, pero se necesitaría otro enfoque, que podría ir relacionado con la cogobernanza", promoviendo una mayor participación de las comunidades autónomas en su gestión.

PEAJES

Es el caso del impuesto sobre los peajes que ha anunciado el Gobierno de España para 2024. "Son medidas que desde luego no compartimos, que no están pensadas para Aragón por varias razones", como "el déficit de infraestructuras", con 380 millones de euros que, según sus cálculos, se deben invertir en autovías y la necesidad de acometer "obras que llevan más de 10 años en los Presupuestos Generales del Estado", como la mejora de la N-260.

"No es una medida progresista porque va a pagar lo mismo todo el mundo, no el que tiene más" y, para luchar contra el cambio climático, "hay otras medidas antes que esta, que es una medida recaudatoria", ha proseguido Palacín, quien ha abogado por impulsar el transporte colectivo, en especial el ferrocarril, "que tienen abandonado en este territorio".

En su opinión "es necesaria una mayor participación en las decisiones" del Gobierno de España, "en el reparto de los fondos europeos, en las decisiones estratégicas que afectan a Aragón".

CUATRIPARTITO

"De momento estamos satisfechos con el proceso que se ha seguido hasta este momento" en el Ejecutivo aragonés para llevar a término el acuerdo de gobernabilidad que, en 2019, dio la investidura al socialista Javier Lambán, ha realzado Palacín, quien ha indicado: "Con todos los cambios que se han tenido que producir debido a la pandemia se ha tenido que evolucionar, pero estamos satisfechos de cómo está funcionando; ya sabíamos que existe una serie de discrepancias conocidas por todo el mundo, pero en el resto estamos satisfechos".

Ha reconocido que "es difícil un acuerdo entre cuatro partidos", pero "hablando, con diálogo, se intenta evitar que puedan surgir ciertas fricciones", de forma que "al final somos cuatro organizaciones diferentes y lo que se establece durante estos dos años que llevamos es la palabra diálogo porque hay que hablar mucho, intentar llegar a acuerdos y consensuar lo máximo posible".

Con el PAR "tenemos un proyecto común, que es el acuerdo de gobierno que se pactó hace dos años, y estamos contentos con el funcionamiento de todos los partidos", ha agregado Palacín.

CANFRANC

El impulso al proyecto de reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc (Huesca) y la reforma de las actuales instalaciones en la villa fronteriza, donde se ha abierto una nueva estación regional y se va a reabrir el hotel internacional, "es uno de los logros importantes que durante estos seis años de gobierno --2015-2021-- se están consiguiendo".

"Está claro que el proyecto de Canfranc ha sido estratégico durante muchos años, pero el impulso se ha producido cuando CHA ha estado en el Gobierno de Aragón", ha expuesto Palacín, para manifestar: "Todos los pasos que se están dando van a conseguir que seamos, como dice el consejero de Vertebración del Territorio, Pepe Soro, que seamos la generación que reabra el Canfranc, que consigamos llevar adelante un proyecto que sea un antes y un después para Aragón".

A la vez "hay otros proyectos que están saliendo adelante y son muy importantes para este territorio, como la Directriz de Política Demográfica y el Fondo de Cohesión". También "sigue avanzando el mapa concesional de carreteras, que va a ser un antes y un después en el transporte público en Aragón porque va a llegar a la mayor parte del territorio, a muchas localidades donde no había transporte público", a lo que se añade el plan de conservación de carreteras, que supone un incremento de la inversión "en un momento de crisis como el actual".