El PAR exige la dimisión y rectificación del ministro Garzón y le pide que deje "de hacer daño" al sector primario

ZARAGOZA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, ha exigido la dimisión y rectificación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones contra la producción ganadera de carne en España y le ha pedido "que pare ya de hacer daño al sector primario español y aragonés".

En una nota de prensa, Izquierdo ha calificado de "absolutamente reprochables y desacertadas" las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, "diciendo que los productos ganaderos españoles no son una carne que respete la sanidad animal, que respete las leyes y todo lo que la Unión Europea indica; nos parece una absoluta barbaridad y un despropósito".

El secretario general del PAR ha manifestado que un ministro "no se puede permitir, y no debemos permitir, que ataque así al campo español, al campo aragonés, a los ganaderos y agricultores, a todas esas familias que se levantan cada mañana para dar de comer a los españoles, a los aragoneses, que ataque a ese sector esencial, el sector primario, que es la base de la economía familiar del medio rural, no solo en Aragón, sino en toda España".

Ha incidido en que lo ocurrido "es inadmisible" y desde el Partido Aragonés, "sin ninguna duda, rechazamos totalmente estas manifestaciones y expresamos nuestro más firme desacuerdo por lo que pedimos con absoluta contundencia la dimisión del ministro".

Para Izquierdo, quien ostenta una responsabilidad como la de Garzón, "sea del grupo político que sea, tiene que defender a su país y respetar a los sectores económicos". Ha agregado que la agricultura y la ganadería "son las personas que cada mañana se levantan para que tengamos carne, leche, pan, en los supermercados y en las tiendas" y por eso "merecen respeto porque, además, cumplen con todas las normas de calidad, alimentarias, de bienestar animal que marca la Unión Europea".

"No lo digo solo como secretario general del PAR, también como ganadero y conocedor directo de la materia; me parece una vergüenza y desde el PAR no podemos estar en más desacuerdo, ni podemos ser más rotundos a la hora de condenar las desacertadísimas declaraciones del ministro".

NUESTRO ORGULLO

El dirigente del PAR ha reclamado a Garzón que abandone el ministerio, "deje de hacer daño al sector primario porque no se lo merecen nuestros ganaderos y agricultores, que son nuestro orgullo y que en el PAR siempre hemos defendido".

Ha incidido en que son personas que trabajan los 365 días del año, "que trata a sus animales mejor que nadie, que se preocupa por ellos, que pasa noches sin dormir esperando que sus animales tengan los partos y sin dormir pensando en que no ha llovido y la cosecha se está muriendo".

Por todo esto, Izquierdo ha recalcado que el pronunciamiento del ministro "es injusto" y ha esgrimido que si hay una carne de calidad en el mundo "son los productos españoles y aragoneses". Por lo tanto, "esperamos que el ministro dimita y, por supuesto, que rectifique esas declaraciones que las calificaría de barbaridades".