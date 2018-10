El PAR insta a todos los partidos de Aragón a defender "con una sola voz" el futuro del carbón "aquí y en Madrid"

Publicado 18/09/2018 19:32:45 CET

Respaldo a la movilización del 7 de octubre en Valencia en apoyo al corredor Cantábrico-Mediterráneo

ZARAGOZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés (PAR) ha instado a todos los partidos políticos en la Comunidad y a la sociedad e instituciones autonómicas a defender "con una sola voz" el futuro del carbón y el mantenimiento de la Central Térmica de Andorra (Teruel) "aquí y en Madrid".

Así se puede leer en el acuerdo aprobado este martes por la Comisión Ejecutiva del PAR celebrada en Zaragoza, tras las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, que en apoyo a una consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre la descarbonización instó a proponer ideas sobre el fin del carbón.

El PAR ha reiterado su defensa de la continuidad de la Central Térmica de Andorra y el mantenimiento del carbón en la transición energética para evitar la dependencia y subida de los precios de la electricidad.

Con esta finalidad, esta formación política ha reclamado que se garantice la participación del carbón autóctono en el mix energético, además de mostrar el apoyo al mantenimiento de las actividades mineras, energéticas y auxiliares "como sector estratégico para la generación de energía".

Asimismo, ha instado al Gobierno autonómico PSOE-CHA a que active la acción política hasta convencer al Gobierno de España, "de su mismo color político, de la necesidad de mantener viva la Central de Andorra como elemento imprescindible para mantener el empleo y ayudar a frenar la despoblación en una zona de Aragón que necesita urgentes y eficaces medidas".

En este sentido, la Comisión Ejecutiva ha subrayado el papel de la Comunidad como productora de carbón y como reserva estratégica de este mineral y ha recordado que de la Térmica de Andorra dependen más de 4.000 puestos de trabajo por lo que es "vital para miles de familias turolenses y para amortiguar la despoblación en esta zona".

El PAR también ha solicitado al Gobierno de España que los fondos del Miner reviertan en las comarcas mineras puesto que la provincia de Teruel "ha sido muy generosa y ha pagado la reconversión minera con un alto precio de empleos".

NADA CLARO

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la Ejecutiva, que la ministra de Transición Ecológica "ha anunciado acciones, proyectos, inversiones y compensaciones, pero no tenemos nada escrito, ni claro, ni plazos".

Por eso, ha considerado que hay que "poner en un papel cuál es el proyecto que tiene el Gobierno de España para el futuro de las comarcas mineras", que, a su entender, "pasa por establecer una transición equilibrada".

Esto supondría que la Térmica de Andorra participara en una parte del mix energético español, "como han hecho otros países europeos" con el carbón y "a la vista de la subida del precio de la energía" que está teniendo lugar en España en los últimos meses.

Aliaga ha afirmado que el carbón ha servido "de colchón" cuando ha habido sequía o falta de energías renovables y por eso ahora se le ha de asignar "un papel que no puede ser predominante, pero sí que, al menos, participe en el mix energético para que la transición hasta el final de vida de las centrales no sea traumática y no se pague con desempleo y despoblación en las comarcas mineras".

El presidente del PAR ha remarcado "la generosidad de los miles de kilovatios hora que han dado las cuencas mineras turolenses para que se desarrolle España" y ahora hay que ser solidarios con este territorio porque lo contrario "sería un mazazo y tendría unos efectos brutales en la despoblación".

CORREDOR CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO

En otro orden de cosas, el PAR ha expresado su respaldo a la manifestación convocada para el 7 de octubre en Valencia en apoyo al corredor Cantábrico-Mediterráneo, una infraestructura que este partido político "siempre ha defendido".

Aliaga ha recordado que se incluyó una partida económica para esta infraestructura a través de las enmiendas de su partido a los Presupuestos Generales del Estado.

Además, "entendemos que es una reivindicación justa, que es clave para la salida hacia los puertos del Mediterráneo de las mercancías y cargas de Aragón", que "tiene que aprobarse".

CANDIDATURAS

La Comisión Ejecutiva también ha analizado las posibles candidaturas para las elecciones municipales de la próxima primavera. En concreto, el presidente del PAR ha dicho que ya cuenta con el compromiso de muchos alcaldes y concejales de su partido. El objetivo es lograr un programa electoral que ofrezca "un proyecto serio a los aragoneses".

Igualmente, la Ejecutiva ha tratado sobre las propuestas de resolución que se van a presentar al Debate del Estado de la Comunidad, que comienza la semana que viene.

Si bien todavía se han recibir las aportaciones de todo el territorio, Aliaga ha adelantado que en ellas estará presente la lucha contra la despoblación, una sanidad en el medio rural acorde con los tiempos, la negociación de la PAC (Política Agraria Común), la financiación autonómica, el apoyo a los autónomos y la creación de riqueza en el territorio.

En este punto, el presidente del PAR ha advertido de que "hay signos de desaceleración económica y debemos de ir preparándonos para que no nos vuelva a coger el toro, como ocurrió en la crisis anterior".