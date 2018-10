El PAR muestra su total apoyo a la UAPO y se opone a su disolución

Publicado 04/10/2018 18:35:38 CET

ZARAGOZA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés (PAR) en Zaragoza, Sergio Larraga, ha mostrado su total apoyo a los miembros de la UAPO (Unidad de Apoyo Operativo de la Policía Local de Zaragoza) y ha aseverado que se opondrá frontalmente a su posible disolución y ha exigido a Zaragoza en Común (ZeC) que "no rompa los valiosos consensos políticos habidos en esta materia años atrás".

Larraga se ha reunido con los representantes de la UAPO para estudiar de primera mano el documento firmado por la totalidad de sus 110 agentes en el que muestran su plena disconformidad con las últimas decisiones tomadas por ZeC relativas a su denominación (Unidad de Refuerzo Flexible) y cambio de vestuario, y que apuntan a una "voluntad de disolver dicha unidad por parte del equipo de gobierno".

"El descontento de los miembros de la UAPO está plenamente justificado. Se sienten atacados por un Gobierno municipal que lleva toda la legislatura manteniendo una actitud hostil con el conjunto de la Policía Local. La posible disolución que parece buscar ZEC de esta importante unidad policial es un auténtico disparate".

Larraga ha agregado que la UAPO cumple no sólo funciones propias de una unidad especial, sino que también operan a diario en cuantos asuntos y eventualidades puedan surgir que exceda a la capacidad de reacción del resto de unidades que operan a diario. "El papel que juega la UAPO es fundamental, y no sólo no es objeto del debido reconocimiento por parte del equipo de Gobierno municipal, sino que en ocasiones parece observarse una clara actitud contraria de éste hacia la unidad".

El presidente del PAR Zaragoza ha calificado de "absolutamente erróneas" las últimas decisiones de ZeC que no sólo cuentan con la plena oposición de la totalidad de la plantilla sino que, además, van a ocasionar un gasto en el erario público totalmente innecesario, ha opinado el PAR.

"Si ZeC pretende con estas medidas erosionar a Policía Local y más concretamente a la UAPO, nos va a tener enfrente. Desde PAR Zaragoza no vamos a permitir una posible disolución de la unidad, y exigimos de una vez por todas que la labor de Policía Local y de la UAPO cuenten con el debido reconocimiento por parte de este equipo de gobierno. Los zaragozanos también se lo agradecerán", ha concluido Larraga.