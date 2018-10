El PAR reclama al Gobierno de Aragón liderar el impulso al sector del comercio, que genera cerca de 90.000 empleos

Publicado 27/09/2018 10:48:25 CET

El diputado del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, va a interpelar a la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno autonómico, Marta Gastón, y le va a pedir que el Ejecutivo lidere el impulso al sector del comercio, que genera cerca de 90.000 puestos de trabajo en la Comunidad.

Guerrero ha explicado que este sector aglutina a cerca de 25.000 empresas, la mayoría de ellas pymes, "que fijan población en el territorio y ofrecen sueldos estables y de calidad" y ha criticado que esta legislatura haya sido en la que más han bajado las partidas destinadas a este sector en los Presupuestos de la Comunidad.

El diputado del PAR ha recordado que la semana pasada se debatió una proposición no de ley presentada por su grupo para declarar a este sector como estratégico, pero no fue aprobada, una muestra más de que el Gobierno de Aragón PSOE-CHA "no apuesta" por él, con el apoyo de Podemos e IU.

Guerrero ha indicado que las asociaciones que representan a los comerciantes han puesto en evidencia esta falta de apoyo y ha aclarado que la iniciativa para declarar al sector estratégico partió de los propios comerciantes.

"Todo lo que hacemos desde el PAR es porque nos lo demanda el sector" y, además de la interpelación, Guerrero ha anunciado que se van a poner en contacto con la Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón y las asociaciones de las tres provincias para propiciar que se reúnan con el resto de grupos de las Cortes autonómicas "para hacerles ver la necesidad que tienen y, entre todos, lograr que el Gobierno les dé un impulso importante".

A su entender, es responsabilidad del Ejecutivo "crear la condiciones óptimas con partidas que impulsen al comercio, especialmente el de proximidad".

Sin embargo, el diputado del PAR ha recordado que esta semana, el presidente autonómico, Javier Lambán, en su discurso en el Debate sobre el estado de la Comunidad, nombró a varios sectores como estratégicos, pero "obvió al del comercio", a pesar de que es "uno de los más importantes que tiene Aragón, con casi 25.000 empresas y 90.000 empleos", ha remarcado.

RETOS

Guerrero ha mencionado que el comercio se enfrenta a "retos normativos" de la Unión Europea, así como al comercio online, con cambios en el comportamiento de la oferta y demanda y por eso ha opinado que las ayudas del Ejecutivo podrían ir destinadas a la promoción de campaña comerciales.

Igualmente, se ha de fomentar el urbanismo comercial, las asociaciones de comercio que en el medio rural y la contratación de trabajadores. También ha mencionado ayudas para que se cuente con locales más atractivos, para mejorar los escaparates y la mejora de las zonas comerciales de los municipios aragoneses, ha enumerado el diputado del PAR.