El PAR urge a Mayte Pérez a explicar de forma "detallada" las inversiones que "vendió" por carta a los escolares en 2017

Publicado 30/10/2018 12:26:50 CET

ZARAGOZA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Partido Aagonés (PAR), María Herrero, ha urgido este martes a la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, a explicar de forma "detallada" las inversiones por 170 millones que "vendió" por carta a los escolares aragoneses en 2017. Ha registrado una moción en este sentido.

En rueda de prensa, María Herrero ha lamentado que "no se nos está respondiendo", no solo en este caso, sino en otros, lo que "no puede ser un error". Ha apelado al derecho de los diputados a recabar información del Gobierno, recogido en el Reglamento de las Cortes autonómicas.

La parlamentaria del PAR ha destacado que este partido presentó una solicitud de información por escrito hace 10 meses después de que Pérez enviara una carta a los escolares aragoneses, indicando a los alumnos de la red pública que se había aumentado la inversión en la misma en 170 millones de euros durante los dos primeros años de Gobierno, unas cifras que "no cuadran", de forma que "es imposible" que el Ejecutivo haya realizado estas inversiones, por lo que ha considerado que la carta equivale "jugar a engañar" a las familias.

SIN RESPUESTA

"No era la primera vez" que el Gobierno autonómico no respondía a la oposición, ha aseverado María Herrero, observando que tampoco ha informado sobre el coste del envío de estas cartas en 2017 y, de la misma forma, no ha dado cuenta del coste del "aumento desmesurado" de la partida de envíos postales.

Herrero ha comentado que en junio debatió con la consejera Mayte Pérez en sesión plenaria después de esperar desde el 18 de enero una respuesta por escrito.

En otro caso, el PAR preguntó sobre las cartas enviadas a varios municipios sobre el uso del aragonés y "no nos contestan a lo que preguntamos", lo que motivó una queja de este partido a la Mesa de las Cortes al considerar que fue "una burla absoluta" al derecho de los diputados a ser informados por el Ejecutivo, que "nos está obviando una y otra vez".

Herrero ha asegurado que este es el Gobierno que más está incumpliendo este derecho de los diputados, añadiendo que "el porcentaje de proposiciones no de ley y mociones que no se han cumplido es el más alto de la Historia". Ha lamentado que "este Gobierno está continuamente diciendo que sí y luego no lo cumple".

"Nos están impidiendo hacer nuestro trabajo y están tardando un año en responder", lo que es "totalmente inadmisible", ha dicho la portavoz adjunta del PAR, manifestando el "malestar" de este partido con el hecho de que el Ejecutivo "haga caso omiso de las solicitudes de información".