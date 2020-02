El Parlamento urge a modificar el reparto de fondos del Pacto Verde Europeo en apoyo a las comarcas mineras

Publicado 12/02/2020 18:26:14 CET

ZARAGOZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han urgido al Gobierno de España, este miércoles, a promover la modificación del reparto de fondos del reglamento del Pacto Verde Europeo, conocido como Plan de Transición Justa y que conlleva la inversión de 7.500 millones de euros, 307 para España, en las zonas afectadas por el cierre de la actividad de la economía del carbón.

El Parlamento ha aprobado por unanimidad una moción del PP enmendada por el cuatripartito --PSOE, Podemos, CHA y PAR-- en la que proponen introducir en el Pacto criterios como la despoblación, el PIB y el desempleo que conlleva el proceso de descarbonización.

Ha defendido la iniciativa original el diputado del PP, Sebastián Contín, quien ha pedido al Gobierno de Aragón que presente, en el plazo de 10 días, un informe para enmendar el plan de inversiones para el Pacto Verde Europeo.

Contín ha considerado que "hasta hoy no han conseguido gran cosa", añadiendo que el Gobierno de Aragón no ha sido escuchado o "no ha sido enérgico", por lo que ha exigido "una mayor capacidad de influencia" para "ir más lejos".

La parlamentaria del PSOE, Leticia Soria, ha echado en cara a Contín un desconocimiento del Derecho comunitario y le ha reclamado que realice alguna propuesta. Ha presentado la enmienda de sustitución.

Desde Podemos, Marta Prades ha manifestado su "disconformidad" por la asignación a España de 307 de un total de 7.500 millones del Plan de Transición Justa, que "no son suficientes" para las comarcas mineras de Teruel. Ha abogado por transmitir "unidad".

Para la diputada de CHA, Isabel Lasobras, la dotación del Plan es "escasa e insuficiente para atender al territorio aragonés", por lo que "es injusto y debe modificarse", apostan por la implicación "decidida" de todas las Administraciones implicadas para confeccionar "un plan riguroso y eficaz".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha exigido "un trabajo más concienzudo y técnico para buscar la solución" y ha opinado que con el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Industria, Arturo Aliaga, "estamos en las mejores manos posibles".

"UN POZO SIN FONDO DE IRREGULARIDADES"

En representación de Cs, Jara Bernués ha aseverado que "las ayudas al carbón han sido un pozo sin fondo de irregularidades", de forma que "las comarcas mineras se mueren y se sigue dilapidando el dinero". Ha lamentado que el Plan no cuenta con los trabajadores de la Central Térmica de Andorra.

La diputada de Vox, Marta Fernández, ha considerado que "España y Aragón se quedan atrás" con el Plan de Transición Justa de la UE, que es "injusto", tras lo que ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen ha situado a las personas en "el lugar central" del Pacto Verde Europeo.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha tildado de "injusto" el Plan y ha afirmado que los trabajadores del sector "se van a quedar tirados, especialmente los de las subcontratas", lo que "se debería haber puesto sobre la mesa". Ha criticado a Endesa, empresa propietaria de la Térmica, que "ha sacado ingentes beneficios y ahora mismo no está cumpliendo".