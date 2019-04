Sanchez critica "el viaje a ninguna parte del independentismo" y la influencia de "la ultraderecha" en PP y Cs

Actualizado 07/04/2019 15:02:46 CET

Se ha comprometido a mejorar la financiación de las comunidades despobladas y los ayuntamientos

ZARAGOZA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del 28 de abril, Pedro Sánchez, ha advertido este domingo contra "el viaje a ninguna parte del independentismo, que quiere violentar la Constitución" y de que "la ultraderecha está influyendo en el discurso de PP y Cs" para "recentralizar" el Estado. Ha protagoniza un mitin en el Palacio de Congresos de Zaragoza con 1.700 asistentes.

"Vamos a defender con uñas y dientes el autogobierno y el Estado de las Autonomías", ha anunciado el candidato socialista, quien ha dejado claro que "no es no", que si continúa gobernando "no habrá independencia de Cataluña". El problema de Cataluña "se llama convivencia y para resolver una crisis de convivencia hay dos caminos, continuar confrontando o apelar al diálogo dentro del Estatuto y de la Constitución".

En su intervención, ha señalado que "hay un riesgo real de que la derecha y sus tres siglas sumen una mayoría parlamentaria" y de que repitan el esquema --de pacto-- de Andalucía, emplazando a "todos los españoles" a "aunar todos los esfuerzos en el único partido que puede sumar más que estas tres derechas", tras lo que ha indicado que "existe el riesgo real de que podamos involucionar", pero "si nos movilizamos no van a frenar esta ola de ilusión y esperanza".

Asimismo, Pedro Sánchez ha lamentado que Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) "nunca se meten con la ultraderecha" porque "los necesitan para poder cuadrar las cuentas y gobernar" y, precisamente, por eso "es tan importante que concentremos el voto", alertando de la "radicalización" del discurso de PP y Cs por influencia de "la ultraderecha".

REPROCHE.

El candidato a la reelección ha aseverado que "el gran reproche" es "que no luchen con argumentos" y que abracen "sin ningún pudor" los argumentos de la ultraderecha, preguntándose Sánchez "por qué se vuelve a hablar de homofobia y se pone en riesgo el consenso" sobre el aborto o la lucha contra la violencia de género, lo que ha contrapuesto a hechos como que España está en "la vanguardia" de la igualdad de género o que se ha regulado el matrimonio homosexual.

Así, ha apostado por un Gobierno de España con independientes de reconocido prestigio y progresistas para llevar a término el "giro social, la lucha contra la corrupción" y la defensa de la convivencia, añadiendo que "otros van juntos a todos lados, a tomarse un vino, y juntos los vamos a mandar a la oposición".

Ha recordado la moción de censura, que ganó al anterior presidente, Mariano Rajoy, para afirmar que hubo una sentencia judicial que decía que "había líderes del PP que se habían enriquecido ilegalmente", frente a lo que el PSOE "tenía que ofrecer una alternativa" e "hicimos lo que debimos y dijimos a todos los partidos 'que cada cual asuma su responsabilidad'".

El PP "no asumió su responsabilidad" y "desde entonces la derecha viene diciendo que hemos pactado con el independentismo", tras lo que este domingo se ha preguntado si la continuidad de Rajoy al frente del Ejecutivo central hubiera significado que el PP pactaba con los independentistas.

El PSOE "ofreció una salida al ejercicio noble de la política de regeneración democrática, de sacar a la política del lodazal de la corrupción", ha agregado. España es "un país de buena gente, que no espía, no crispa, no insulta".

Por otra parte, el líder socialista ha elogiado la consolidación del Estado del Bienestar durante 40 años y que España tiene una mejor calidad democrática que otros países, como Italia o Francia, aunque "hay muchas cosas que resolver", en alusión a la alternativa "precariedad o emigrar" para los jóvenes y la reivindicación de suelos dignos y estables, o el derecho a la conciliación laboral y familiar, las pensiones dignas, mientras que "el debate para el PP no es revalorizar sino recortar las pensiones".

MEDIO RURAL.

Pedro Sánchez ha abogado por "blindar el carácter público de las pensiones", así como que los jóvenes tengan una vida mejor, indicando que las dos principales causas de la precariedad son el empleo y el acceso a la vivienda, que él quiere mejorar para que los jóvenes se puedan emancipar. Ha mencionado la reciente subida del Salario Mínimo Internacional (SMI) y ha defendido que criar una familia en el medio rural "no sea una heroicidad", comprometiéndose a mejorar la financiación de las comunidades despobladas y los ayuntamientos.

"Hemos revertido los recortes, frenado los aspectos más lesivos de la LOMCE, mejorado los sueldos de empleados y empleadas públicos; hemos puesto en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y un plan de desempleo de larga duración", ha continuado.

Ha repasado otras actuaciones de su Gobierno, como aumentar la prestación por hijo a cargo para "sacar a 80.000 niños y niñas de la pobreza infantil", así como el aumento del permiso de paternidad de seis a ocho semanas, el impulso al alquiler de vivienda y la recuperación del derecho de las cuidadoras de dependientes a cotizar a la Seguridad Social, todo en un marco de "reivindicación de la política, no de reducción de la política".

Las claves de la próxima legislatura son "la justicia social, la corrupción y la convivencia", ha avanzado Sánchez, quien ha prometido reconocer la salud buco-dental infantil en el sistema público de salud y derogar la Ley Mordaza. También ha dicho que "con una nueva mayoría haremos posible la dignidad al final de la vida, sacaremos adelante la Ley de Eutanasia para una muerte digna".