La película 'Cariñena, vino del mar', basada en la novela autobiográfica de Antón Castro, comienza su rodaje

CARIÑENA (ZARAGOZA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de la película 'Cariñena, vino del mar', dirigida por el zaragozano Javier Calvo, y producida por Varykino Films, ha comenzado su rodaje esta semana. Se trata de una obra dramática ambientada en la década de los 70, basada en la novela autobiográfica homónima de Antón Castro, premio Nacional de Periodismo Cultural, en la que relata sus propias experiencias en la España de la Transición.

"Es una 'road movie' de iniciación en la que caminan de forma paralela la transición de un país con la de la vida adulta que sufre un joven ingenuo e inexperto que aspira a convertirse en escritor", ha destacado Calvo, al tiempo que ha reivindicado que es "una historia universal que habla del fulgor, de la luz de la juventud cuando todo es posible, cuando todas las posibilidades están abiertas".

Desde uno de los sets de rodaje de la película, en Paniza, el director ha reconocido sentirse "emocionado" de haber logrado poner en marcha este proyecto.

"Me apetecía mucho trabajar en casa y hacerlo con un equipo aragonés y localizaciones aragonesas, más aún contar la historia de un buen amigo", ha admitido. La novela llegó de casualidad a manos de Javier Calvo como un regalo del escritor, se la leyó en un viaje a San Sebastián y le dijo: "Este libro tiene una película dentro".

En cuanto al elenco, el largometraje contará con los intérpretes Diego Garisa --que dará vida a Castro-- y Alejandro Bordanove, así como los ya conocidos Itziar Miranda o Nacho Rubio. Para el actor protagonista está siendo todo un reto, "pero también un orgullo" poder rodar en casa, ha reconocido.

"De joven, Antón era un chico muy tímido, inseguro y con muy poca experiencia vital que, al cumplir los 18, decide irse de casa para no hacer la mili", ha relatado. Es así como, aún sin saberlo, comenzará un viaje que le cambiará la vida por completo. En cuanto a las recomendaciones del propio personaje real, tan solo hubo un consejo: "Me dijo que me sintiera libre. No sé qué saldrá, pero será genuino, eso seguro".

'Cariñena, vino del mar' también es el regreso a casa de la actriz zaragozana Itziar Miranda que da vida a Palmira, en sus palabras, "un personaje hermoso que el protagonista siente como hogar, le acoge, le arropa, le escucha y no le juzga", ha asegurado. Asimismo, ha afirmado estar "completamente enamorada de la película" desde que leyó el guión, ya que su forma de rodar le parece "muy especial, rueda con calma, con poesía y con verdad".

RODAJE

Durante varias semanas, y hasta principios del mes de noviembre, el equipo de la película --prácticamente aragonés en su totalidad-- tomará diversos escenarios de Zaragoza capital y varias localidades tanto de la provincia de Teruel como de la Comarca Campo de Cariñena. Esta última se convertirá en una protagonista más de la trama ya que Aguarón, Paniza, Cosuenda, Longares, Almonacid y la propia localidad de Cariñena acogerán varias escenas del largometraje.

El director de Comunicación y Marketing de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cariñena, José Luis Campos, ha indicado que para la zona es un motivo de alegría. Ellos fueron unos de los primeros en creer y apoyar este proyecto. "La novela fue un encargo que hice a Antón cuando salió la campaña del Vino de las Piedras. El hecho de que ahora, tras su éxito, vaya a dar el salto al cine; para nosotros es un auténtico regalo", ha admitido.

Además, destaca el impacto económico que un rodaje de estas características está teniendo en la zona. "Para nosotros es un valor añadido que todo el gasto se esté quedando en la zona", ha concluido. En total, más de 200 personas, entre Zaragoza y Cariñena, participarán en el rodaje como parte de su figuración. "La respuesta del público ha sido sorprendente. Está siendo un viaje muy emocionante", ha apuntado Calvo.

La persona más emocionada en el set durante su primera visita ha sido el propio Antón Castro, han informado desde el rodaje, porque el hecho de que se lleve al cine una novela autobiográfica "es algo impactante. Es una sensación de extrañamiento y de felicidad al mismo tiempo", ha pronunciado el periodista.

Castro, que ha leído el guión, ha aclarado que no ha tocado "ni una sola palabra" y que su confianza en Calvo "es plena", puesto que "es como si hubieran soñado mi vida, y que lo haga alguien a quien admiro tanto, es un regalo. Tengo tal confianza en él, en su sensibilidad y en su manera de ver la vida que a veces tengo la sensación de que ha descubierto cosas en las que yo, por pudor, no me atrevo ni pensar", ha confesado.

El proyecto recibió el Premio de Guión de Largometraje Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal en 2022, otorgado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), y fue presentado en el Área Industrial del Festival de Cine de Málaga (MAFIZ).

Producida por Varykino Films y Aragón TV, la cinta cuenta con la colaboración de la DOP Cariñena así como el apoyo de los Fondos FITE, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Cariñena. Además, en la búsqueda de localizaciones, han colaborado Aragón Film Commission y Teruel Film Commission.