Pérez Calvo (Cs) cree que el Gobierno de Sánchez estará "tremendamente condicionado por el pago" a los nacionalistas

Publicado 14/01/2020 11:44:38 CET

ZARAGOZA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha considerado este martes que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez estará "tremendamente condicionado por el pago a los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes", así como a las "distintas sensibilidades que hay dentro del Ejecutivo".

En rueda de prensa, Pérez Calvo ha avisado de que "otras comunidades que no damos tanto mal", como Aragón, pueden quedar "en un segundo o tercer plano" y ha señalado que el vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del PAR, Arturo Aliaga, "no debe tener excesiva confianza cuando está pidiendo la bilateralidad: Hace bien en no fiarse".

El diputado ha emplazado a Aliaga a "presionar" al presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, para que "haga bueno aquello que dijo", que tendría problemas con Sánchez por Aragón si fuera necesario, aunque no los quería.

Con el nuevo Ejecutivo central "no nos curamos de espanto, pero no ponemos límite al estupor", ha continuado Pérez Calvo, en cuya opinión la propuesta de Sánchez de nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado, exministra de Justicia, es "un espectáculo bochornoso" y representa "un paso previo a la politización de la justicia", añadiendo que la desjudicialización de la política es "fácil" porque solo exige "no delinquir".