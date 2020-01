Pérez Calvo (Cs) propone crear un 'lobby' europeo para captar más fondos para la transición ecológica

Publicado 17/01/2020 12:55:56 CET

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha propuesto este viernes crear un 'lobby' europeo para captar más ayudas del fondo que ha aprobado la Comisión Europea, dotado con 7.500 millones de euros, para ayudar a realizar la transición ecológica en las zonas afectadas por el proceso de descarbonización. España recibirá 307 millones, a repartir entre seis comunidades autónomas.

Aunque "tenemos representantes" comunitarios, --ha señalado en rueda de prensa-- "no es suficiente la masa de Parlamentos y Gobiernos" para presionar y captar más fondos del anunciado este viernes, por lo que "tenemos que buscar alianzas, un lobby, diplomacia pura y dura" contando con el Comité de las Regiones, ha dicho. Ha recomendado que el Gobierno de Aragón invite al presidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, a visitar Teruel para que conozca las comarcas mineras.

"Los fondos son importantes, pero lo es mucho más demostrar que Aragón es capaz de hacer la transición y vender en Europa proyectos ambiciosos, viables y competitivos", ha manifestado el diputado de Cs, advirtiendo de que "nos vamos a enfrentar a un juego de equilibrios basado en que las ventajas de unos pueden ser las desventajas de otros", poniendo el caso de Polonia, que "está jugando a ser el hermano pobre".

Pérez Calvo ha anunciado que su grupo pedirá la celebración de una sesión plenaria extraordinaria y monográfica de las Cortes de Aragón para plantear una posición única y recomendar propuestas, dejando claro que su intención es evitar que uno y otros grupos "se tiren los trastos", apostando por el consenso. "No es para cargar contra el Gobierno", ha aclarado.

TRANSICIÓN JUSTA

"Yo no diría que nos están cayendo migajas", pero la aprobación de una partida de 307 millones de euros para todas las regiones mineras españolas "no se corresponde con lo que estábamos calificando como transición justa". Para el portavoz de Cs Aragón, "hablar de justicia me parece una broma de mal gusto", más cuando "no se está siendo justo con aquellos que están haciendo los deberes".

Así, ha indicado que en Aragón "estamos cumpliendo y nos hemos puesto a la cabeza en la descarbonización, la eliminación de contaminantes y tenemos fecha de cierre de la Térmica de Andorra (Teruel), mientras otros países siguen extrayendo carbón y lo que te rondaré, morena".

"Polonia y Alemania salen mucho más favorecidas", ha dicho Pérez Calvo, quien no desea "nada malo" a ambos países, pero sí se ha preguntado "qué estamos haciendo mal o no haciendo para que determinados criterios sean los que son".

Aunque "lo fácil" sea decir que en Polonia hay 140.000 mineros o que Alemania es más grande, se ha quejado de que no se tengan en cuenta parámetros como el PIB o la despoblación local, el paro que se puede generar o los empleos indirectos que dependen de la economía del carbón, que "no se han tenido suficientemente en cuenta".

CARRERA DE FONDO

"Esta decisión está tomada y no hay posibilidad de enmendarla, pero es una carrera de fondo", ha considerado Daniel Pérez Calvo, quien ha emplazado a "poner la mirada" en los fondos de 100.000 millones de euros de la UE para realizar la transición justa y a analizar "qué hemos hecho mal o no hemos sabido hacer o transmitir".

Por otra parte, ha opinado que la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, tiene "falta de empatía con el territorio", añadiendo que "no avanzamos" porque "en un año no hemos visto movimiento".