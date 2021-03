Pérez Calvo (Cs) urge a "comprometerse con fechas y partidas" para conceder las ayudas a los afectados por la crisis

ZARAGOZA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha urgido este miércoles a los Gobiernos de Aragón y España a "comprometerse con fechas y partidas" para conceder las ayudas a los afectados por la crisis derivada de la COVID-19.

"El dinero hace falta ya y cada día que pasa sin que fluya ese dinero hay autónomos, pymes y trabajadores condenados a un horizonte más que incierto", lo que "no podemos ni debemos tolerar", ha expresado en rueda de prensa.

Pérez Calvo ha afirmado que "tienen que llegar ya" las ayudas para "mantener a flote" a empresas y empleo porque "no son suficientes" las anunciadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la última sesión plenaria de las Cortes, manifestando que "quien tiene que dar el paso al frente es quien tiene músculo financiero: el Gobierno de España".

Ha recordado que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, anunció ayudas -para toda España-- por 11.000 millones de euros y se ha preguntado "de dónde van a salir".

Daniel Pérez Calvo ha reclamado al Gobierno de Aragón que adelante el dinero de los fondos europeos anunciados "todo lo que pueda" porque empresarios y sindicatos dicen que las ayudas deben llegar "de manera inmediata" y no se puede condicionar el futuro de un negocio a "que en mayo o vete a saber cuándo puedan llegar unas ayudas determinadas".

De esta manera, "lo urgente es liberar las ayudas directas y tener claro a qué vamos a destinar esos primeros fondos europeos cuando el dinero empiece a fluir".

Ha avisado de que el anuncio de las ayudas "se convierte en palabrería hueca cuando uno ve que ya no tiene ni para pagar a los proveedores y tiene que mandar al ERTE o al paro a dos trabajadores porque la empresa cierra" y ha añadido que "las promesas, esas arengas a lo Churchill no les sirven para nada porque no les dan de comer", por lo que "hay que materializar las ayudas económicas con carácter de urgencia". Ha observado que "solo se puede subsistir si hay dinero en la caja".

Para Pérez Calvo el Plan Remonta es "una gota de agua en el océano". Ha recomendado al Gobierno de Aragón que "tome nota" de las medidas implementadas por los ayuntamientos "más fuertes" para trasladarlas a las localidades más pequeñas, como la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza 'Volveremos si tú vuelves'.

DESEMPLEO

Asimismo, el portavoz de Cs en las Cortes de Aragón ha opinado que los datos del paro de febrero en la Comunidad Autónoma "son nefastos, preocupantes e inquietantes", dicho "sin tapujos y con absoluta claridad". Ha apuntado que desde el inicio de la crisis se han ido al paro 55 aragoneses cada día y el crecimiento interanual ha sido del 30 por ciento. Cs pedirá la comparecencia de la consejera de Economía, Marta Gastón, en sesión plenaria de las Cortes para dialogar sobre los datos del paro.

Quedan "meses muy duros", ha advertido Pérez Calvo, quien ha considerado que el Gobierno regional puede "poner paños calientes" y la oposición "cargar las tintas", pero "el verdadero culpable se llama COVID-19" ya que la situación de la economía y el empleo está vinculada a "los estragos de la pandemia" y "saldremos de ella en la medida en que avancemos en los planes de vacunación y podamos contener la curva de contagios".

"No es tiempo de lloros, de lamentos, ni de tirarnos los trastos a la cabeza" entre quienes tienen la obligación "más que nunca" de "garantizar la estabilidad", ha asegurado el dirigente de Cs, quien ha emplazado a todos a "estar a la altura de lo que los aragoneses esperan de nosotros" y proponer "soluciones"

RECUPERACIÓN

Además, Daniel Pérez Calvo ha recomendado "empezarnos a preparar para poder salir cuanto antes cuanto llegue el momento de la recuperación". Ha propuesto intensificar el plan de recuperación y "aprovechar la situación de pandemia para acometer reformas estructurales".

Ha llamado la atención sobre los "retos pendientes", como la integración laboral de las personas que por razón de su edad tienen "difícil" encontrar trabajo y ha alertado de que las cifras de paro juvenil son "insostenibles", así como las del desempleo femenino, ya que siete de cada diez mujeres jóvenes están en paro.

"No hay nada más feminista que facilitar las cosas para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral en igualdad con los hombres", lo que solo es posible "a través de la libertad", ha enfatizado Pérez Calvo, quien ha recordado que Cs ha propuesto en el Congreso elevar los permisos de maternidad y paternidad a 24 semanas.

SOLUCIONES

Por su parte, el diputado Javier Martínez ha dicho que "no es tiempo de anuncios, sino de poner soluciones encima de la mesa", añadiendo que Cs seguirá colaborando con el Ejecutivo "en todos los frentes" que pueda, que "son muchos", empezando por contribuir a que lleguen las ayudas.

Además, ha pedido que se realicen las modificaciones normativas necesarias para que Hacienda y la Seguridad Social negocien con las empresas insolventes "antes de llegar a juicio" porque para estas sociedades un juicio es "un auténtico lujo, no se lo pueden permitir". Martínez ha considerado, asimismo, que las políticas activas de empleo del Gobierno de Aragón "no están teniendo los resultados deseables".