Pérez (Cs) dice que su proyecto no exige "encaje de bolillos" y alerta de "inestabilidad" con el pacto de la izquierda

Publicado 25/06/2019 14:15:05 CET

ZARAGOZA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Cs de las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, quien este martes ha comunicado su afiliación al partido naranja, ha defendido el proyecto "liberal" de esta formación para gobernar la Comunidad Autónoma y ha confiado en que "no nos veamos abocados a cuatro años de inestabilidad y certidumbre" si cuaja el pacto de la izquierda con el PAR.

De llevarse a término el acuerdo anunciado del PSOE con otros partidos de izquierda y, a la vez, con el PAR, estos partidos tendrían que buscar acuerdos "muy complicados" entre "planteamientos sensatos, liberales, de centro derecha, como los que representa el PAR" y los del centro izquierda, junto con "izquierdas nacionalistas, como Chunta, y sobre todo izquierdas radicales, como es el caso de Podemos", ha opinado.

Ha manifestado su respeto a la decisión de la Ejecutiva del PAR, este lunes, de apoyar formalmente la investidura de Lambán, insistiendo en que la propuesta "centrada, sensata, moderada" de Cs posibilita que el PAR encaje "perfectamente". Cs Aragón mantiene su propuesta de acuerdo del centro derecha, ha expresado Pérez, quien ha negado que Cs se haya "autoexcluido" de las negociaciones para conformar el Gobierno de Aragón.

Ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, que se desmarque del PSOE "de Pedro Sánchez", que "no tiene nada que ver con el PSOE de otros tiempos", recordando que el propio Lambán ha dicho, tiempo atrás, que ha tenido "graves desencuentros" con Sánchez.

Daniel Pérez ha añadido, asimismo, que Lambán, en un momento dado, "ha llegado a decir que en Cataluña tendría que implantarse una marca propia del PSOE distinta al PSC, ha llegado a hablar de Torra como el cáncer de Cataluña", por lo que "tampoco es mucho pedir" que clarifique ahora su posición.

ESCENARIO DIFERENTE

"Me gustaría saber qué piensa el secretario general del PSOE en Aragón --Lambán-- de lo que ha ocurrido en Navarra, una comunidad vecina", ha dicho Pérez Calvo, en alusión al acuerdo del PSOE navarro con Geroa Bai para conformar la Mesa del Parlamento navarro con la abstención de Bildu. Si Lambán rechazara esta posición "estaríamos en un escenario diferente" en Aragón.

En su opinión, los socialistas cruzan en Navarra "todas las líneas rojas tolerables". Se ha preguntado cómo el PSOE "ha permitido" la composición resultante de la Mesa y, posiblemente, la conformación del Gobierno foral "de la mano no solo del nacionalismo vasco, sino de una formación filoterrorista como es Bildu". A este respecto, "el planteamiento de Rivera es inamovible".

"Me parece un tema lo suficientemente grave para que nosotros tengamos derecho a saber con qué PSOE tendríamos que sentarnos a hablar en Aragón si, llegado el caso, nos sentásemos".

En el ámbito nacional, ha continuado, "hay un PSOE anterior a la moción de censura y un PSOE posterior", recordando que Pedro Sánchez "fue de la mano" de ERC, otros partidos nacionalistas e independentistas, incluso partidos con planteamientos "no diferenciados" de los "filoterroristas, como es el caso de Bildu", de forma que "con ese PSOE nosotros no queremos saber nada".

También ha dicho que Cs ha dejado "claro" su posicionamiento respecto a Vox "desde el minuto uno", sin considerar que sean "unos apestados" ya que "simplemente" no se sientan con ellos, como no me sentaría con Podemos.