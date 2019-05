Pérez pide el voto a Cs a quienes apuesten por el cambio, las reformas y la unidad para sacar Aragón adelante

Publicado 10/05/2019 0:21:04 CET

Sara Fernández propone "situar a Zaragoza en el siglo XXI", algo que "solo Cs puede hacer"

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Aragón, Daniel Pérez, ha pedido el voto a todos aquellos que apuestan por el cambio, las reformas, mirar al frente y "sumar en vez de restar, multiplicar en vez de dividir" porque esta es "una gran Comunidad y si estamos unidos podemos sacar a adelante todo lo que nos propongamos".

Cs ha celebrado el inicio de la campaña en Zaragoza en la Terraza del Parque Macanaz, acto al que han asistido Daniel Pérez y la candidata a la Alcaldía, Sara Fernández, además de militantes y simpatizantes.

Pérez ha invitado a todos los aragoneses "a sumarse a este proyecto de futuro, de ilusión, sin contradicciones, donde cabe todo el mundo, con criterios de unidad y participación", para advertir de que no hay que dejarse llevar "por los cantos de sirena" de las encuestas, las previsiones o los pactos.

En este campaña, Cs va a trabajar "para convencer y conquistar a cuentas más personas mejor", al votante "que ya está cansado de más de 25 años de bipartidismo", personas que "pueden entender que se han hecho cosas bien, pero también cosas mal" y que por eso "es momento de cambiar, de buscar otra fórmulas" y de poner en marcha medidas que ya se están implantado en Europa y en el mundo.

El candidato de Cs a la Presidencia ha defendido el liberalismo económico y social, así como otra forma de entender la vida y las relaciones laborales y para eso ha abogado por aplicar reformas estructurales "serias" en el mercado de trabajo, desarrollando ideas respecto a las que hasta ahora "no nos hemos atrevido a dar el paso".

Igualmente, ha solicitado el voto a todos los que "piensa en el futuro, miran al frente en vez de hacia atrás", para esgrimir en las últimas votaciones que ha habido, el pasado 28 de abril, Cs ha sido la segunda fuerza política en Aragón, por delante del PP.

Por eso, ha considerado que son "la única alternativa clara y real para conseguir la alternancia del Gobierno y poner punto y final al bipardismo y al PSOE en el Edificio Pignatelli", sede del Gobierno de Aragón.

"ÚNICA OPCIÓN DE CAMBIO"

La candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, ha planteado que Cs es la "única opción real de cambio para Zaragoza", dado que, en su opinión, "se ha demostrado que los anteriores gobiernos de izquierdas y conservadores no han llevado a la ciudad al sitio que se merece". "Proponemos una reforma para situar a Zaragoza en el siglo XXI, que ya vamos tarde, y eso solo lo puede hacer Cs".

La candidatura combina a personas que ya han trabajado en el actual grupo municipal, con experiencia en estos cuatro años, y se refuerza con "nuevas caras" procedentes de la sociedad civil y que pondrán "su talento y experiencia al servicio de la gestión municipal".

Entre sus prioridades para la capital aragonesa, Fernández ha deseado tener una ciudad "acogedora y amable para todos, para los ciudadanos y gente que viene de fuera, pero también a nivel económico para las empresas y nuevas inversiones".

Ha aseverado que "no puede ser que los servicios públicos básicos", como el transporte, el mantenimiento de las aceras o la limpieza, "no se estén cumpliendo y Zaragoza desde luego no es ahora una ciudad que físicamente esté a la altura de los zaragozanos".