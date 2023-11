Pérez (PSOE) dice que los Presupuestos de Aragón para 2024 olvidan el territorio y reducen las inversiones en Teruel

TERUEL, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general provincial del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha afirmado este martes que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024 olvidan el territorio y reducen las inversiones en el conjunto de la provincia.

"Tanto que tienen y lo mal que lo aprovechan, porque en este presupuesto expansivo debería reflejarse un mayor compromiso con la provincia de Teruel, especialmente en proyectos más singulares", ha dicho en rueda de prensa.

"Vemos apatía, falta de ambición y proyecto e incluso es chapucero a la hora de elaborarlo en algunos capítulos. Nada nuevo viniendo del Partido Popular en Aragón y, fundamentalmente, en esta provincia", ha considerado Pérez, asegurando que el proyecto de presupuestos "no piensa en Aragón y su objetivo es satisfacer los intereses de Azcón, que todavía no ha dejado de ser el alcalde de Zaragoza".

Los socialistas turolenses han lamentado "que la buena salud financiera que ha heredado este Gobierno de Aragón del anterior no tenga efectos positivos de calado sobre la provincia".

"No es lo mismo encontrarte 600 millones de euros de facturas impagadas en los cajones y previsiones de ingresos hinchados sobre todo en sanidad y educación, que encontrarte unas cuentas que van a suponer casi 700 millones de euros de ingresos por una buena gestión", ha apuntado Mayte Pérez apuntando a "las lagunas" en lo cualitativo que tiene el PP con la Comunidad Autónoma y, en especial, con la provincia.

Los socialistas turolenses han puesto el acento en la falta total de inversiones educativas en el territorio: "cero euros de los 25 millones previstos, frente a los más de dos millones y medio de euros que se invirtieron sólo en Alcañiz, el nuevo colegio de las Anejas o la reforma en marcha del Colegio del Ensanche". También se han referido a la ausencia de referencia a la residencia Luis Buñuel, que cuenta con su proyecto de reforma y apertura.

Han criticado que se avance en proyectos millonarios de inversión en la nieve, pero sólo sean para los Pirineos. "Ni una referencia a las estaciones de Teruel no sólo en los discursos, sino también en los presupuestos", ha dicho Mayte Pérez, que también ha nombrado la falta de referencias a la comunicación vial de Cella con el aeropuerto, de inversiones en plataformas logísticas como Sodecasa o Platea o a proyectos de regadío de calado, como el que el anterior gobierno puso en marcha en Sarrión.

SUBVENCIONES

Para la la diputada del PSOE, el proyecto de presupuesto "empieza a evidenciar las prioridades del señor Azcón: el mundo urbano y especialmente la ciudad de Zaragoza". Ha hecho referencia a subvenciones nominativas que, ha dicho, "responden a compromisos y a los amigos de Azcón en lugar de a la realidad territorial y política de la Comunidad Autónoma".

En este sentido, los representantes del provincia por el PSOE en las Cortes de Aragón han señalado cómo sí hay partida para el festival 'Vive latino' mientras no se recoge nada del resto de los festivales de la Comunidad, también los turolenses, "que serían merecedores, no digo que más, pero al menos en la misma medida".

Han asegurado que, dentro de la dificultad de interpretación de un presupuesto mal estructurado y poco exhaustivo, no se ven compromisos anunciados como las inversiones en el Campo Pinilla de la capital.

"Todo son anuncios pero no se ven reflejados", ha continuado Mayte Pérez apuntando que, además, aumentan el gasto en capítulos en los que PP y VOX centraban sus críticas en la oposición como es el del gasto político, que se incrementa en un 14%, o el de gabinete de prensa, que se incrementa en un 17%.

"La dirección general de Caza y Pesca tiene 1,5 millones de euros para una estructura en la que sólo esta el director general. Con esa cantidad se pagaba la mitad del centro de salud de Calamocha", ha dicho la diputada en la Cortes de Aragón.

Atendiendo a las inversiones en Teruel, Mayte Pérez ha señalado que las sanitarias se han recortado en un 50%, pasando de un 80% a un 40%. "Y aunque se estén acabando los edificios de los hospitales, es necesario seguir invirtiendo. Porque para que sean una realidad tiene que haber un acceso, una memoria funcional o los equipamientos necesarios", ha enfatizado, calificando al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, de "remolón".

Ha augurado una demora en la inauguración "para que el recuerdo en la sociedad quede más cercano a su gestión que a la gestión del Partido Socialista. Pero no vamos a parar de reivindicar que estos hospitales son una realidad gracias al PSOE después de un incumplimiento del PP".

Pérez ha señalado que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) está imputado en su totalidad, dentro del tomo de inversiones territorializadas, en la Comarca Comunidad de Teruel, exactamente igual que los 34 millones de la Transición Energética pese a que ninguna localidad de esta comarca es beneficiaria. "Supongo que es un error o un problema de gestión, incluso la consecuencia de su falta de ideas", ha señalado.

FITE

En relación al FITE a los proyectos estratégicos, la secretaria general del PSOE Teruel ha deseado "que sean capaces de aprovechar las inversiones realizadas y, además de pedirlas, que elaboren ideas propias" y ha destacado el plan estratégico de 24 millones del Aeropuerto, "prácticamente invertido a la mitad".

También ha nombrado el Museo de la Guerra, "otro de los proyectos tractores que pide Manuel Blasco", señalando su preocupación porque sobre una inversión de más de 3 millones de euros, el presupuesto territorializado sólo contemple algo más de 150.000.

"Nos preocupa mucho lo visto en el presupuesto, pero también por el sectarismo que impregna este gobierno. Porque reivindicar el franquismo es incompatible con la verdad, la justicia y la reparación, y tenemos políticos partidarios de la dictadura en el Gobierno de Aragón", ha dicho antes de asegurar que van "a estar muy vigilantes", tanto en la defensa de los principios democráticos que se vinculan con este proyecto como en su puesta en marcha.

Precisamente sobre proyectos estratégicos y lucha frente a la despoblación, que ha quedado en manos de VOX, Mayte Pérez ha mostrado su temor porque "no saben qué hacer con el dinero, no tienen proyectos y, sobre todo, y esto es grave, desconocen la realidad y la gestión pública" y ha lamentado que el Gobierno de Aragón no haya vinculado el FITE con el desarrollo territorial. "Es una muestra evidente de la posición relegada de Vox en la gestión. Han llegado a un acuerdo: VOX impone el sectarismo ideológico y el PP asume el dinero de la gestión", ha aseverado.

Ha asegurado que los representantes de PP y VOX "van a ir inaugurando proyectos con los que no han tenido absolutamente nada que ver, más bien han tenido su posición en contra en cada uno de los proyectos", ha dicho sobre el Gobierno de Azcón: "empieza su tiempo y, desde luego, este presupuesto no augura nada bueno, nada esperanzador, para esta provincia".