La planta de PSA en Figueruelas, preparada para producir más de mil Corsas por día

La planta del Groupe PSA ha iniciado este lunes, 7 de octubre, la producción en serie de la sexta generación del Corsa, acontecimiento que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI. En este contexto, el director del Clúster Ibérico de la compañía, Juan Antonio Muñoz Codina, ha afirmado que la factoría de Figueruelas (Zaragoza) está lista para producir más de mil Corsas por día.

"Los Corsas que fabriquemos van a depender de la cantidad de clientes que están dispuestos a comprarlo, pero nosotros estamos preparados para hacer más de mil vehículos por día" y "la estimación de aquí a final de año puede ser de orden de 45.000 coches de esta nueva generación". En condiciones normales de producción, en un año en el que no se realiza el lanzamiento, se alcanzarían los 270.000.

En cuanto a la inversión, ha recordado que es de 250 millones de euros desde el año 2018 hasta 2021 para la transformación de la fábrica. En 2019, la previsión es cerrar la producción de la planta zaragozana con lago más de 460.000 vehículos, lo que representa un incremento muy importante respecto a los volúmenes del año pasado, de alrededor de un 16 por ciento más.

Uno de cada tres automóviles que se fabrican en España salen de las plantas del Groupe PSA, que están situadas en Figueruelas, Vigo y Madrid.

Codina ha afirmado que desconoce el número de pedidos que hay del nuevo Corsa, pero ha asegurado que no ha oído nada que vaya "en mala dirección o en mal sentido". En este punto, ha señalado que este lunes, con el inicio de la producción en serie de la sexta generación del Corsa en su versión de combustión --el eléctrico empezará a fabricarse en serie en enero de 2020-- es un día muy importante para la compañía.

"Es un vehículo que ha sido concebido sobre la base de la plataforma CMP, la plataforma modular del Grupo PSA multienergía. Esto supone que pondremos a disposición de nuestros clientes vehículos tanto de combustión interna --gasolina y diésel--, como la versión eléctrica", ha detallado.

Para eso, la planta se está transformando desde hace ya más de un año: "Hemos parado la producción del Corsa quinta generación hace tres semanas, hemos parado la fábrica y en estas tres semanas hemos transformado lo que faltaba para poder fabricar este vehículo", ha glosado.

MARCA TOTALMENTE ELÉCTRICA

La estrategia del Groupe PSA es que Opel se convierta en una marca totalmente eléctrica en 2024. Será la primera de España y la primera del grupo automovilístico francés en fabricar un turismo completamente eléctrico. El Corsa-e tiene una autonomía de 330 kilómetros y una batería de 50 kilovatios.

Debido a las inversiones realizadas por el Groupe PSA en sus tres plantas del país, la compañía se convertirá en el único constructor que fabricará vehículos cien por cien eléctricos en todas sus plantas españolas a partir del año 2020.

Un total de 336.420 vehículos de los modelos Opel Corsa, Opel Crossland X y Citroën C3 Aircross salieron de las líneas de producción de la planta aragonesa durante los ocho primeros meses de 2019, un 16,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2018.

Groupe PSA es también líder en España en el terreno comercial, gracias al dinamismo de sus cuatro marcas Peugeot, Citroën, DS Automóbiles y Opel, que suman una cuota de mercado del 22 por ciento en España entre enero y septiembre de 2019.

NUEVOS MODELOS

Codina ha señalado, sobre la posibilidad de que la planta de Figueruelas pueda acoger algún modelo nuevo, que esta factoría ha de demostrar que es capaz de sacar adelanta altos volúmenes de producción, "con el mejor nivel de calidad de los vehículos y con el nivel de competitividad que tiene que tener una planta en España".

"Una vez que hagamos eso, no estoy inquieto porque lo otro es una consecuencia de todo esto; lo que no podremos es tener nada, si no hacemos esto otro", ha constatado.

Codina ha reconocido que la planta zaragozana todavía no está al nivel de competitividad que la de Vigo. Según ha dicho, hay que corregir "ciertas cosas", un proceso de reestructuración que ya se ha acometido en las plantas de PSA históricas y que "tiene que ver no solo con las condiciones laborales, pero también con ellas".

Respecto a la normativa europea de emisiones, ha subrayado que PSA tiene la tecnología necesaria para hacer frente a las exigencias europeas. "Nosotros vamos a ser el primer constructor que va a fabricar vehículos eléctricos en todas sus plantas en España, tenemos la tecnología, hace falta que los clientes estén ahí".

Codina se ha referido al precio de venta del Corsa-e para indicar que aunque es un poco más alto que el de un vehículo convencional --con 29.900 euros de precio de partida-- en cinco años el coste del vehículo eléctrico es inferior al del coche de combustión interna.

"No tiene prácticamente mantenimiento porque la recarga es mucho más barata que llenar el depósito de combustible, así que en el balance de cinco años de uso del vehículo es incluso más barato", ha remarcado.

BREXIT

El director del Clúster Ibérico del Groupe ha expuesto que PSA está tomando todas las precauciones posibles para que el impacto de la salida de Reino Unido de la Unión Europea sea el menor posible para el negocio de la compañía.

Sobre la posibilidad de que esta situación pudiera suponer la llegada de algún modelo a Figueruelas, ha asegurado que nunca se van a alegrar de "la desgracia de otros", para apuntar que si el grupo toma alguna decisión reestructurante en cuanto a la atribución de vehículos, eso podría beneficiar a alguna fábrica europea: "Pero en estos momentos, no tengo ninguna noticia en ese sentido, puede afectar a Zaragoza o a otras plantas", ha aclarado.

Ha añadido que el Clúster Ibérico es muy importante para PSA y dentro del dispositivo industrial de la compañía en Europa es una potencia "de primera magnitud" ya que hay capacidad para fabricar "más de un millón de vehículos, con un nivel de competitividad que está en una buena posición; en consecuencia, es un valor muy importante para el Groupe PSA".

TERCERA VISITA REAL

Felipe VI se ha desplazado a la planta zaragozana de Figueruelas con motivo del inicio de la fabricación en serie de la sexta generación del Opel Corsa. Ha sido la tercera visita real que acoge esta factoría.

La primera fue la inauguración de la factoría en 1982 por parte del Rey Juan Carlos, la segunda, en 2014, con el inicio de la producción del Opel Mokka y la tercera, este lunes.

Su Majestad, además de conducir la primera unidad del nuevo Corsa en su versión cien por cien eléctrica, en un modelo de color naranja, se ha reunido con los trabajadores y representantes del comité de empresa, para después, en un acto institucional, descubrir una placa conmemorativa y firmar en el libro de honor de la planta.

El acto del inicio de la fabricación en serie del nuevo Opel Corsa ha sido guiado por el presidente ejecutivo del Groupe PSA, Carlos Tavares, y ha contado con la presencia del vicepresidente ejecutivo y director Industrial del Groupe PSA, Yann Vincent; del director general de Opel y Vauxhall, Michael Lohscheller; del vicepresidente de Producción y Cadena de Suministros de Opel/Vauxhall, Antonio Cobo, y del director del Clúster Ibérico de Groupe PSA, Juan Antonio Muñoz Codina.

Junto a Felipe VI, han acudido autoridades del Gobierno de España y del de Aragón, además de representantes de las Administraciones locales. En concreto, han participado la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto; el presidente de la Comunidad autónoma, Javier Lambán; el presidente de las Cortes autonómicas, Javier Sada; la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez; el Justicia de Aragón, Ángel Dolado; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el alcalde de Figueruelas, Luis Bertol; la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges.