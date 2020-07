Comienza la tramitación de la nueva Ordenanza contra el botellón

ZARAGOZA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado la tramitación de la nueva Ordenanza que restringirá el botellón, el consumo de alcohol en el espacio público, cuyo periodo de información pública ha comenzado este jueves y se prolongará hasta el 6 de agosto, con la confianza por parte del Gobierno local de aprobarla en octubre.

En sesión extraordinaria, el Pleno municipal ha aprobado iniciar la tramitación. Ha presentado el proyecto de Ordenanza la consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca, quien ha explicado que esta nueva norma será "mucho más clara" que la anterior y que incluye "medidas preventivas para ayudar a solucionar un problema de salud pública general, como es el consumo de alcohol generalizado" en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Chueca ha propuesto agilizar los tramites de la Ordenanza que regula el consumo de alcohol en espacios públicos porque "tenemos que acotarlo en el ámbito de nuestra ciudad" y, además, ahora es "tremendamente peligroso" porque Zaragoza está en Fase 2 y las aglomeraciones contribuyen a la propagación de la COVID-19.

Ha recordado que, el 24 de julio, el Gobierno de Aragón planteó la limitación del consumo de alcohol en el espacio público. "Es de una urgencia que no lo era hasta la fecha" porque hay que reducir el riesgo y "si los botellones son uno de los focos de riesgo es nuestra responsabilidad limitar estas actuaciones que están poniendo en riesgo la salud de nuestros jovenes y mayores".

Chueca ha dicho que la normativa estatal y autonómica permite a los ayuntamientos regular el consumo de alcohol entre los menores, dentro de sus competencias, para erradicar "esta lacra social". El Gobierno local quiere establecer "medidas preventivas" y prevenir el contagio por COVID-19, ha continuado Chueca, observando que "no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que convivir con la COVID-19" y estos contagios pueden extenderse.

"No encuentro una razón para no verle la urgencia", ha planteado la consejera municipal, recalcando que "en estos momentos cobra una urgencia total" y ha precisado que "se trata de contribuir, no de estigmatizar" y ha recordado que se han realizado campañas de ocio saludable. La COVID-19 "nos ha planteado cambios en el modo de vida, circunstancias que a jóvenes y adultos les toca vivir", ha zanjado.

También ha expresado que se podría haber anticipado "con mayor previsión".

El edil del PSOE, Alfonso Gómez, ha emplazado a "superar el estereotipo" según el cual "es más progresista alguien porque tome mucho alcohol o fume porros". Ha animado a "intentar proteger" a los jóvenes y que consumir alcohol entre los 14 y 18 años no es bueno para nadie. Ha defendido "una postura sensata, sin caer en viejos estereotipos que suenan mejor o peor a la gente joven" y ha llamado la atención sobre la influencia del entorno entre los más jóvenes.

Para Amparo Bella, de Podemos, no se entiende la urgencia en traer "deprisa y corriendo" una propuesta que "se debería haber hablado". Ha afirmado que "sin juventud no hay futuro ni esperanza" y se ha preguntado "quiénes son los responsables principales del aumento del botellón porque no se puede estigmatizar a los jóvenes" en relación a la COVID, echando en cara al Gobierno local que ha suprimido políticas de juventud con "ideas extremadamente carcas y caducas".

Bella ha asegurado que el Gobierno local ha reducido el ocio alternativo y cultural y se ha preguntado "qué van a hacer nuestros jóvenes este verano", pronosticando que "se van a ir a hacer el botellón", añadiendo que "con medidas de castigo no es suficiente para acabar con esto", por lo que ha recomendado "más planes culturales y educativos".

El concejal de ZeC, Pedro Santisteve, ha preguntado cuántos casos de contagio por COVID-19 se han producido en el contexto de los botellones. A su juicio, el Gobierno local está intentando "sustraer el debate a la juventud" y ha preguntado "qué política de prevención han hecho" y qué medidas alternativas para los jóvenes, aseverando que "están buscando chivos expiatorios para la pandemia".

"Corren mucho para reprimir el botellón en algo a lo que hemos contribuido los adultos y no hay plenos de urgencia para la gente que está en la calle con los desahucios". Ha subrayado que "esto es competencia de la DGA", agregando que "con sanciones no se soluciona el tema", sino que el problema estriba en que el ocio se sustenta en el alcohol en España, poniendo el ejemplo del "turismo del botellón".

Desde Vox, Julio Calvo ha dicho que el peligro de contagio "da un carácter de urgencia" a esta cuestión. El edil ha señalado que "limitar el consumo de alcohol todo lo que se pueda o restringirlo a los menores de edad siempre es necesario" y ahora, además, es "urgente". Ha subrayado que "las aglomeraciones de personas son un factor de riesgo objetivo". Calvo ha emplazado a aprobar esta Ordenanza antes de las próximas Fiestas del Pilar.