Rivarés asegura que se cumple el Plan de ajuste

Actualizado 23/11/2015 12:54:01 CET

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha asegurado que "cumplimos el Plan de ajuste", aunque ha querido dejar claro que "no vamos a recortar ningún servicio público esencial".

"Si alguien quiere reducir gastos que diga cuáles" porque el equipo de gobierno "ya ha reducido en Alcaldía y protocolo", entre otros, ha agregado.

El consejero municipal ha explicado que un Plan de ajuste "tiene mucho de previsión" y tras reiterar que "lo estamos cumpliendo", ha precisado que "no podemos evitar que suban las previsiones de gatos al pagar las sentencias acumuladas" y que condenan al Ayuntamiento por importe de 45 millones de euros.

En respuesta al PP, Rivarés ha dicho que "me alegro de haber recibido los 45 millones de euros del Plan Impulso" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para pagar los cerca de 45 millones de euros en concepto de sentencias condenatorias. Esto "no supone que Rajoy vuelva a salvar a Zaragoza porque con ese fondo se reconoce que los anteriores no servían y no es un regalo, sino un cumplimiento de las obligaciones del Ministerio de Hacienda".

En su intervención en el Pleno para informar del Plan de ajuste del tercer trimestre de 2015 y también en respuesta al PP, Fernando Rivarés ha señalado que "todavía nadie sabe de dónde salen los 200 millones de euros del tranvía que intenta imputar Eurostat".

Tras aseverar que "no computan en el 2015", el consejero municipal ha apuntado que "cuando haya una resolución jurídica oficial lo haremos". Ha lamentado que el PP, con este asunto, "haga el drama del siglo para corregirlo en 2016 y eso es campaña electoral, siembra una mala imagen que perjudica a Zaragoza, tenemos que defender los intereses de la ciudad aunque algunos sean candidatos y los perjudiquen".

Esta respuesta ha provocado que el portavoz del grupo municipal del PP, Eloy Suárez, haya pedido la palabra por alusiones, pero el alcalde, Pedro Santisteve, ha declinado dársela al entender que no se había citado su nombre

GRUPOS

Fernando Rivarés (Zaragoza en Común) ha indicado que aunque la deuda a largo plazo aumente por el Plan Impulso, puesto que los 45 millones se tendrán que devolver y porque hay que abonar la parte de la paga extra de Navidad de 2012 "se cumple con la estabilidad presupuestaria".

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha manifestado que la sentencias condenatorias "dan al traste" con el Plan de ajuste y se ha preguntado por las medidas para para reducir el gasto y mantener las políticas de carácter social y de empleo.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (C's), Sara Fernández, ha indicado que no se genera el ahorro previsto con este Plan de ajuste. No se estimaban ingresos de capital adicionales y ahora se prevén más de 30 millones por la venta de propiedades municipales y "queremos saber por qué no están en plan de ajuste".

Fernández ha aseverado que "el mayor nivel de gasto no se financiará con medidas de ahorro, sino con más deuda por el Plan Impulso y cuestionamos las medidas del Plan de ajuste".

El concejal del grupo municipal del PSOE, Javier Trívez, ha dicho que la evolución de ingresos y gastos lleva a una ejecución "equilibrada" del presupuesto.

Tras señalar que el objetivo es "minimizar el coste de las operaciones financieras en su justo término y dentro de la ley para evitar intereses de demora", ha recordado que el plan de ajuste "se tendrá que revisar si no se cumple, pero a día de hoy se cumple".

Por su parte, el concejal del grupo del PP, Jorge Azcón, ha incidido en que el PSOE propone aumentar el periodo medio de pago a las empresas, "que es lo que han hecho siempre que han gobernado".

Azcón le ha pedido a Rivarés que "reconozca que otra vez el Gobierno de España ha venido a salvar las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza con los 45 millones del Plan Impulso y los 13 millones más de la participación en los ingresos del Estado".

Finalmente, ha apostillado que "hay 55 millones de agujero que no están reflejados en el Plan de ajuste", en referencia a las "obligaciones sin crédito presupuestario, halladas en 21 partidas de la auditoría interna realizada por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC)".