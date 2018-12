La población de Esplús (Huesca) aumenta en 44 personas en los últimos once meses

Publicado 12/12/2018 10:13:43 CET

ESPLÚS (HUESCA), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Esplús, perteneciente a la Comarca de La Litera, ha aumentado su población en 44 personas en los últimos once meses. "Hemos pasado de 588 a 632 vecinos, y a esto hemos de añadir un récord en el número de bebés nacidos, que asciende a un total de siete", ha indicado la alcaldesa Tania Solans.

Las medidas implementadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento, junto con los puestos de trabajo que se crean en la localidad y la ola de nacimientos "han hecho posible el importante ascenso que ha vivido el pueblo este año".

Tania Solans ha expuesto que combatir la despoblación no debe ser sólo asunto de las Administraciones superiores: "No podemos permitir que los jóvenes tengan que marchar de los pueblos que les vieron nacer en busca de un futuro que su tierra no les brinda".

Asimismo, ha dicho lo siguiente: "Si está en nuestras manos, en la de los ayuntamientos la posibilidad de generar las condiciones que ayuden a dibujar un futuro mejor, por supuesto que tenemos que trabajar en esa dirección y las administraciones superiores deben apoyar la labor que esta realizando la Diputación Provincial de Huesca, liderando la lucha contra la despoblación e introduciendo medidas como el plan de banda ancha a los pequeños municipios".

"Muchas veces nos encontramos con que otras administraciones no complican el trabajo de pedir subvenciones de medidas contra la despoblación, por ejemplo, y esto debe cambiar si hay voluntad de revertir la causa".

MEDIDAS DE APOYO

En Esplús ha ayudado al incremento de la población la masa industrial del municipio, las buenas comunicaciones, la cercanía a Binefar, y las medidas que el Consistorio ha puesto en marcha, para aquellas familias que deciden no marchar o para aquellas que deciden venir a vivir a Esplús.

La escuela de 0 a 3 años cuenta con cinco niños y la de 4 a 12 años, con un total de 41 alumnos

Entre las medidas que ya funcionan y que han contribuido al aumento de la población se encuentran la matrícula gratis en la escuela infantil; primar a los nuevos empadronados, principalmente jóvenes y con niños pequeños; comedor escolar donde el ayuntamiento paga todos los gastos de monitor e instalaciones y los padres solo se hacen cargo del precio menú; servicio de ludoteca hasta las siete de la tarde por 30 euros al mes; bonos para la compra de material escolar; taxi gratuito al centro de salud de Binéfar; fisioterapeuta subvencionado y bolsa de vivienda permanente que intenta abrir viviendas en el pueblo.

"Teníamos que reaccionar y creo sinceramente que todas las medidas que se están tomando ayudan, una a una, a crear un marco atractivo para que la gente joven se anime a vivir en Esplús", ha agregado Tania Solans.