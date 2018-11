Podemos considera "llamativo" que en la comisión bilateral se pacte "lo que ya estaba acordado en las anteriores"

Publicado 19/11/2018 15:57:54 CET

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en las Cortes autonómicas, Maru Díaz, ha considerado "bastante llamativo" que tras la Comisión Bilateral Aragón-Estado celebrada este lunes en Zaragoza "nos vengan a contar que pactan y acuerdan lo que ya estaba pactado y acordado en las bilaterales anteriores".

En rueda de prensa, tras conocer los compromisos adquiridos entre Gobierno de Aragón y Ejecutivo central, Díaz ha dicho que el consejero de Presidencia de la Comunidad, Vicente Guillén, se ha hecho "una bonita foto que podrá tener junto a otra que se ha hecho con el Gobierno anterior".

Sin embargo, ha añadido, no ha conseguido "comprometer inversiones, ni más presupuestos", solo "prometer lo prometido", "como si el resto de la humanidad tuviésemos una memoria de pez y no fuéramos capaces recordar" que son cuestiones "que ya estaban acordadas", de forma que "los aragoneses no verán mejorada su vida gracias a esta reunión".

Díaz se ha referido a la comisión de seguimiento para el artículo 108 del Estatuto, que contempla un acuerdo económico financiero, que "ya estaba firmada", y, "entre tanto, como no tenemos una reforma de la financiación para las Comunidades, Aragón está perdiendo dinero".

En el caso de la despoblación, ha opinado que "no necesitamos más convenios y estudios", sino que se cumpla la de Desarrollo del Medio Rural, que está vigente, y dotarla de financiación, en vez de estar "inventando continuamente la rueda".

EJECUCIÓN

La portavoz de Podemos ha sostenido que de estas comisiones "hay que salir o bien con aumento de inversión o con compromisos presupuestarios de ejecución" porque, "si no, no han valido para nada" y ha mencionado los 23 millones de euros para la elevación de aguas del Ebro a Andorra anunciados este lunes.

Según ha dicho, "no es una idea que salga de la chistera", sino que lleva años pendiente y "tiene muchos problemas, que la zona ya conoce" por lo que ha rechazado que "se pongan la medalla" en esta cuestión, cuando los Presupuestos Generales del Estado de 2018 recogen "144 millones de euros para Aragón, que no se están ejecutando", pero "nos quedamos tan anchos, aquí no pasa nada y la reunión ha ido súper bien".

En este punto, Díaz ha esgrimido que no se ha informado nada sobre infraestructuras pendientes, como el desdoblamiento de la carretera nacional N-232 a su paso por Aragón, la liberalización de la AP-68 y AP-2, el corredor Cantábrico-Mediterráneo y la reapertura de la línea internacional del Canfranc.

"Volvemos a no hablar de nada de esto, a no comprometer inversiones, no tenemos más presupuestos, el que tenemos no se ejecuta, prometemos lo prometido y salidos con una foto que ha quedado igual de bonita que las anteriores que hemos tenido esta legislatura", ha lamentado la portavoz de Podemos.

RETIRADA DEL RECURSO

Maru Díaz ha expresado su satisfacción por el acuerdo de retirada del recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado a la ley aragonesa de medidas urgentes. "Por fin podremos legislar" y cuando los parlamentos decidan sobre las competencias "no se interpondrá entre medio Mariano Rajoy para decidir que no se pueden hacer las cosas así y que hay que seguir desahuciando", ha sostenido.

No obstante, ha constatado que "tenemos muchas más deudas y leyes que tendría que ponerse sobre la mesa, como la ley de la dependencia" para "asegurar la financiación".

Además, ha continuado, "faltan por aclarar los contratos universitarios" ya que "han hablado de contratos menores, que a la Universidad de Zaragoza le afectan y no la nombra, como tampoco los contratos para la investigación".