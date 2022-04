Podemos descarta San José para el nuevo campo de fútbol y prefiere que se haga en suelos públicos

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha descartado el distrito de San José para la ubicación del nuevo campo de fútbol y ha dejado clara su preferencia porque se construya en suelos públicos en lugar de privados y así no beneficiar a la "fondos americanos vinculados a la familia de Aznar".

Asimismo, ha opinado que antes de apostar por una ubicación habría que definir qué tipo de campo se quiere, el proyecto urbanístico y deportivo, su gestión, si además de deportivo acoge otros usos y luego la ubicación estaría relacionada con los suelos, la movilidad y el diseño de la Zaragoza de 2030.

En rueda de prensa, Rivarés ha incidido en que hay que pensar "muy bien" dónde se ubica y para ello "primero hay que definir el qué y el cuánto".

Tras la reunión de Urbanismo en la que han acordado presentar el 26 de abril cada grupo tres alternativas preferentes, Rivarés se ha preguntado por qué el alcalde, Jorge Azcón "mueve ficha tras 5 meses perdidos" y para dar un informe "escaso" de una obra que tiene que durar otros 70 años. Podemos ha pedido más datos de costes, movilidad, densidad de población y otros condicionantes.

A su parecer, han sido 5 meses perdidos porque se ha decidido que el método de consulta con la sociedad sea el de la comisión por el Futuro de Zaragoza, y que comenzará el 10 de mayo. "Es lo que propuso Podemos hace 5 meses en una moción que no salió adelante porque el Gobierno votó en contra".

Para Rivarés, la opinión de la afición es "muy importante" y hay que contar con otros clubes de fútbol masculino y también femenino, además del fútbol base y del deporte zaragozano. "Queremos un proyecto de ciudad capaz de resolver las necesidades del deporte y que permita usarlo a la inmensa mayoría de la ciudadanía que es justo lo contrario de hace dos décadas", ha comparado.

PÚBLICO

A su parecer, no se puede reducir el debate del campo a su ubicación, sino que hay que definir el modelo de gestión público, privado o mixto y para Podemos "deber ser cien por cien público" como el pabellón Príncipe Felipe y para ello hay que ver como se logra la financiación.

Sobre el cambio de la propiedad del Real Zaragoza, cuyo máximo accionariado se ha comprado por un fondo inversor americano liderado por varios empresarios como Jorge Mas, ha estimado que "no es casualidad" que, precisamente, ahora se produce esta reunión con los grupos municipales después de 5 meses, lo que le ha llevado a considerar que "Azcón puede pensar en intereses más familiares que ciudadanos". Por ello, ha dicho que hay que "vigilar que las decisiones que se tomen no tengan atisbo de especulación urbanística y que no estén vinculados a intereses de partidos y en concreto del PP".

Ha avanzado que Podemos se reunirá con los propietarios del Real Zaragoza porque el campo de fútbol es un tema "urbanístico y de ciudad" y "una persona que no ha pisado Zaragoza no puede condicionar la decisión de la principal obra urbanística de la ciudad".

A colación ha señalado: "Adquirir las acciones de un club no da derecho a votar y no tiene otros privilegios. Me preocupa que el señor Mas mezcle el fútbol con otros asuntos como el ocio".

Finalmente, ha comentado que es "bueno que se vaya en la buena dirección" de llegar a un consenso, ha confiado en que lleguen los éxitos deportivos al Real Zaragoza y ha elogiado a la afición porque "ha sido la única que ha estado a la altura".