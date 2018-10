Podemos lamenta que Lambán "dé por cerrada la legislatura" cuando "hay margen" para tener un Presupuesto

Publicado 25/09/2018 15:13:36 CET

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Maru Díaz, ha lamentado que el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, "dé por cerrada la legislatura", cuando "quedan cuestiones por solucionar" y "hay margen para tener un Presupuesto en 2019".

Así lo ha señalado tras asistir al primer día del Debate sobre el estado de la Comunidad, en el pleno de la Cámara autonómica, que se ha iniciado con la comparecencia del presidente Lambán. Díaz ha estimado que para el jefe del Ejecutivo "los diez meses que quedan son de 'chispún', de acabar, de cerrar".

Al respecto, ha comentado que "las propuestas que ha hecho a futuro han sido anunciar cuando van a inaugurarse, cerrarse o promoverse cosas que estaban anunciadas en los tres años anteriores", pero "nosotros no damos por terminada la legislatura" y este mismo lunes Podemos anunció cinco propuestas para llevar a cabo en los Presupuestos de 2019.

Díaz ha precisado que Lambán "no se ha dedicado ni a mencionar ni un minuto" alguna de ellas; ha hecho como si no hubieran existido", pero "nosotros vamos a seguir insistiendo" y "haciendo que el presidente no arrastre los pies en estos diez meses, aunque casi hay que ir detrás de él a empujones".

La portavoz de Podemos ha considerado que "no puede ser que un gobierno que dura cuatro años, entre el mírame y ponte aquí, y diez meses de cierre dure dos años", cuando "queda trabajo, tenemos la posibilidad de sacar adelante cinco propuestas concretas y arreglar algunos problemas".

OMISIONES

Díaz ha mencionado, entre las cuestiones que ha omitido Lambán, el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Además, ha dicho que su grupo solo ha sido nombrado una vez, cuando "de las miles de propuestas, cuestiones y medallas" que se han puesto esta legislatura "más del 80 por ciento han sido gracias a Podemos".

Según ha detallado, algunas lo han sido "por ser impulsadas por nosotros, otras por ser aprobadas en un Presupuesto gracias a nuestros votos o porque han sido ejecutadas fruto de nuestra pesadez e insistencia en esta Cámara".

En este punto, ha comentado que "la única vez que nos ha nombrado en todo el debate ha sido para decir una mentira, que se había cumplido todo porque no se había convocado el Observatorio Ciudadano", cuando éste "tenía una caducidad de tres meses", fecha que se cumplió en 2015, algo que "todos saben, excepto Lambán", ha ironizado.

Maru Díaz ha calificado de "llamativo" que el jefe del Ejecutivo aragonés "no haya hecho ni una sola cita a aquellos grupos que hemos conseguido que tenga esta estabilidad que ha nombrado, en este caso, Podemos e IU", gracias a quienes se han aprobado "los tres Presupuestos" de esta legislatura, "que son los que justifican y han permitido todas esas propuestas", además de los grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y CHA.

RETOS

Díaz ha explicado que su grupo comparte los seis retos que Lambán ha considerado fundamentales para la Comunidad, como son la combatir la desigualdad, el desempleo y la despoblación, entender Aragón como espacio político, la sostenibilidad y la innovación, pero "no somos tan optimistas como él al considerar que estos retos están cubiertos esta legislatura".

La parlamentaria ha agregado que "hay un reto que nos ha llamado la atención y no compartidos", que es "el requerimiento patriótico que tenemos como Comunidad para mediar en el conflicto catalán", al tiempo que "se le olvida la memoria histórica" y "no entiende que la patria es el lugar en el que se incluye a todos".

En este punto, ha relatado que Lambán "ha dedicado 25 minutos a hablar del conflicto catalán y uno al feminismo, siendo que éste ha sido el año de las mujeres y si algo ha llenado plazas en Aragón han sido las mujeres y no ese conflicto que ha puesto sobre la mesa", para apuntar que "quizá por estas discrepancias de lo que entendemos por patria grupos como el de CHA no hayan aplaudido el discurso".