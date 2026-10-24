La Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón recuerda la normativa para recoger setas

Archivo - La recogida para autoconsumo permite hasta tres kilos por persona y día en los montes no regulados ni reservados, siempre que no existan otras restricciones. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón ha recordado las normas de recogida de setas con motivo del encuentro micológico que ya ha comenzado en San Martín de la Virgen del Moncayo y recomienda informarse sobre las condiciones de cada zona antes de iniciar la recolección.

La recolección de setas silvestres en los terrenos forestales de Aragón está regulada por el Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, que se aplica tanto a montes públicos como privados y distingue dos tipos de aprovechamiento: episódico y regulado.

El aprovechamiento episódico es la recogida sin ánimo de lucro y destinada al autoconsumo. Es libre y gratuito en los montes que no estén incluidos en una zona de aprovechamiento regulado ni reservados, siempre que no exista una prohibición o restricción aplicable.

El límite es de tres kilos de setas o un volumen aparente de diez litros por persona y día. Si ambas mediciones no coinciden, prevalece el peso.

En las zonas de aprovechamiento regulado se necesita un permiso de su titular. Esta obligación se aplica también a quienes recojan setas para consumo propio o pretendan llevarse menos de tres kilos.

Los montes privados están sujetos a estas mismas modalidades. Sus propietarios pueden reservarse el aprovechamiento y prohibir la recogida episódica mediante la señalización correspondiente. Por tanto, el límite de tres kilos no autoriza a recoger setas en cualquier terreno.

También deben respetarse las restricciones de acceso y las normas específicas de los espacios naturales protegidos, que pueden establecer condiciones más restrictivas.

La recolección debe realizarse sin remover el suelo ni alterar la capa vegetal. Las herramientas de corte permitidas son la navaja, el cuchillo y la tijera. Para el transporte deben utilizarse cestas u otros recipientes que permitan la aireación de las setas y la dispersión de las esporas.

No deben destruirse los ejemplares que no se recojan ni recolectarse setas en sus primeras fases de desarrollo, salvo las excepciones previstas para determinados usos científicos o micológicos.

La Policía Nacional por su parte, recomienda comunicar a una persona de confianza el recorrido previsto y la hora estimada de regreso, compartir la ubicación y llevar el teléfono móvil con batería suficiente. Antes de salir, conviene consultar la previsión meteorológica y preparar calzado y ropa de abrigo adecuados.

La función 'Acompáñame' de AlertCops permite programar la duración de la actividad y enviar a los contactos de emergencia un aviso con la ubicación al inicio y al final del periodo establecido. Es aconsejable configurar estos contactos antes de comenzar el recorrido.

Al estacionar, se debe comprobar que el vehículo queda cerrado y evitar dejar objetos de valor a la vista. Durante la jornada, conviene mantener las pertenencias controladas.