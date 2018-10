Postales desde el Limbo supera las mil pequeñas obras de arte vendidas

Actualizado 23/11/2015 14:40:05 CET

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición del proyecto 'Postales desde el Limbo' ha cerrado este lunes sus puertas tras vender más de mil pequeñas obras de arte de esta sexta edición y cerca de otro centenar de años anteriores que también se han puesto a disposición del público zaragozano.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el coordinador de esta iniciativa solidaria y responsable de Comunicación del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre, José Carlos Aguelo, al resaltar que "estamos muy contentos" y la muestra, que abrió sus puertas el viernes, 20 de diciembre, "ha ido muy bien".

La sala del Cuarto Espacio Cultural de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha albergado de nuevo este proyecto que, en su sexta edición, ha contado con la colaboración de 820 artistas que han diseñado 1.600 postales.

Los beneficios que se obtienen con estas obras de arte en pequeño formato, que han estado a la venta entre el viernes y este mismo lunes a un precio de 40 --el primer día--, 30 --el sábado--, 20 --el domingo-- y 10 euros --en esta última jornada--, se destinan a los programas que desarrolla el Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre.

Entre las postales de esta edición y las que este lunes se han podido adquirir de anteriores años se han vendido "unas 1.200" que permitirán recaudar, según ha estimado, "entre 17.000 y 18.000 euros, como en la edición pasada".

"Estamos muy contentos con la respuesta" de los artistas y del público, ha remarcado Aguelo, al indicar que todos los años colaboran con esta iniciativa nuevos creadores y algunos de ellos "compran su propia obra para regalar".

RECONOCER LAS OBRAS

Como anécdota, ha comentado que un artista llegó el sábado desde Valencia para adquirir postales y ha observado que en esta exposición siempre se venden en primer lugar las obras de Eva Armisén y Fernando Martín Godoy.

De hecho, uno de los artistas que visitó la muestra el jueves por la tarde, antes de su apertura, estaba interesado en la obra de Eva Armisén que, al principio, "estaba en un lugar muy visible". Por ello, se decidió situarla en otro emplazamiento para jugar con el público y este artista "cuando vio que no estaba en el mismo sitio se puso muy nervioso hasta que la localizó" y pudo adquirirla.

Aunque las postales van sin firmar y el nombre del artista figura en la parte posterior, Aguelo ha observado que algunos creadores, como Eva Armisén, son "muy reconocibles", pero otros "juegan al despiste" e invitan a descubrir sus obras.

Aguelo ha destacado que también las redes sociales "han estado muy activas" apoyando esta propuesta solidaria y han permitido que los artistas de otros lugares vieran sus obras colgadas en la sala. "El feedback con los artistas ha sido magnífico y es importante" porque además de seguir participando en la iniciativa, invitan a otros a sumarse a ella.

UN TRATO "EXQUISITO"

En el caso de las postales que no se venden, salvo que el artista pida su devolución, se guardan para la siguiente edición y se ponen a la venta en la última jornada. De hecho, este lunes el público zaragozano ha adquirido más de un centenar de obras de otras ediciones y "la pena es no tener una sala más grande para colgarlas todas, porque no es lo mismo tenerlas en cajas que en la pared".

Así, aunque ha sido un fin de semana "agotador, estamos muy contentos, la respuesta de la gente es fantástica y la venta ha ido muy bien, estamos encantados", ha recalcado, para agradecer también a la Diputación de Zaragoza el trato "exquisito" que presta a esta iniciativa.

De los 820 artistas que han colaborado en esta sexta edición, el 58 por ciento son aragoneses y han llegado trabajos de 16 países como Brasil, Venezuela, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia o Portugal.