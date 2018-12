PP advierte de que la prórroga del presupuesto de Aragón es el peor de los escenarios ante la ralentización económica

Publicado 18/12/2018 13:08:25 CET

Dice que es posible solo haya "anuncios publicitarios" respecto a acciones que "sin presupuestos no se podrán llevar a cabo"

ZARAGOZA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón ha advertido de que la prórroga del Presupuesto de la Comunidad en 2019 "es el peor de los escenarios" en un momento de ralentización de la economía y ha expuesto varios ámbitos que se verían perjudicados y otros en los que hay que mejorar las partidas económicas.

Así lo han manifestado en rueda de prensa el portavoz del PP en el área económica en el Parlamento aragonés, Ricardo Oliván, y el portavoz de agricultura, Ramón Celma. Oliván ha lamentado que por razones "políticas y tacticistas" la Comunidad no vaya a contar con un Presupuesto el año que viene.

A su entender, esto "altera de alguna manera el juego democrático porque permite al Gobierno actuar con la máxima discrecionalidad a la hora de toma decisiones" y genera "inestabilidad" porque la "incertidumbre" en el ámbito económico "es un factor de riesgo importante".

"No hay nada peor que la incertidumbre para que el empresario pise el freno de la inversión y del empleo", ha remarcado Oliván, además de apuntar que en Aragón "todavía hay 31.000 parados más que en 2007", una cifra "que debería hacernos reflexionar".

El diputado del PP ha dicho que la prórroga no permitirá impulsar la economía aragonesa, que, "como mucho se mantendría en la situación actual, que ya es mucho decir en un contexto de desaceleración y de freno de la creación de empleo", que es cuando habría que dar "mayor impulso" al sector empresarial para que pudiera contratar, invertir, exportar y mejorar la competitividad.

Oliván ha apuntado que hasta que no se publique el decreto de prórroga no se conocerá a qué partidas afecta, cuáles no se podrán implementar en 2019 y cuáles dispondrán de las mismas cantidades, si bien ha adelantado que se verá afectado el capítulo 6, que recoge las inversiones que realiza directamente el Gobierno, y el 7, de transferencias de capital a otras entidades para que ellas realicen la inversión.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

El diputado del PP ha concretado que en el caso del Departamento Economía, Industria y Empleo y en el área de Turismo se perderían tres millones de inversión el capítulo 6 y 85,8 en el 7, "en el peor de los escenarios".

Oliván ha desgranado los ámbitos en los que las cuentas de la Comunidad se deberían incrementar, no sin antes reclamar que aumente el peso de este Departamento en el conjunto de presupuesto autonómico ya que actualmente supone el 4,3 por ciento frente al 6 que ostenta en la mayoría de las Comunidades. En el caso del área de Turismo, recibe el 0,19 por ciento del Presupuesto global, mientras que en otros territorios el 0,4 por ciento.

Oliván ha precisado que el PP quiere una "aproximación" en términos porcentuales a los presupuestos de otras Comunidades, que supondría que el Departamento de Economía, Industria y Empleo tuviera una consignación de cerca de 300 millones de euros frente a los 231 actuales y Turismo 20 respecto a 10,2 actuales.

El diputado 'popular' ha detallado algunos ámbitos que se han de reforzar, como el impulso económico y el incremento de la competitividad, con 56,5 millones de euros y más dotación al Instituto Aragonés de Fomento; 10 millones más para las ayudas para la productividad y mejora de la competitividad de las pymes; otros 10 para diferentes medidas para el desarrollo alternativo de las cuencas mineras; así como para aumentar el tamaño de pymes y para planes estratégicos para los sectores del calzado, moda y mueble.

También ha propuesto mejorar el apoyo a la internacionalización de las empresas con 10 millones de euros, el emprendimiento y el apoyo a los autónomos con 11,6 millones y siete millones adicionales para favorecer la contratación estable, así como mejorar las cuantías para la formación para colectivos con dificultades en el empleo y dos millones para un programa para el sector del comercio.

En el caso del Turismo, ha apostado por una mayor dotación a la promoción y para Turismo de Aragón, con 3,5 millones; impulsar la calidad turística y elevar la dotación a las subvenciones en este ámbito, con un plan específico para la red de hospederías ya que cuatro están cerradas. Igualmente, ha apostado por la planificación para sectores estratégicos, especialmente en el caso de la nieve.

CINCO MOTIVOS

El diputado portavoz del área de Agricultura del PP en las Cortes de Aragón, Ramón Celma, ha expuesto los cinco motivos que afectan al sector agroalimentario por los que el Gobierno autonómico debería presentar un proyecto de Presupuestos para 2019 y negociarlo con los grupos.

Según ha dicho estas cinco razones son la necesidad de impulsar el año que viene la promoción agroalimentaria, la internacionalización de estos productos, la necesidad de implementar un plan renove para la maquinaria, fomentar la unión de las cooperativas agrarias y aumentar los fondos propios para incrementar la capacidad de cofinanciación en incorporación de jóvenes agricultores y modernización de regadíos.

Celma ha advertido de que la orden que se va a publicar el próximo 27 de diciembre en el Boletín Oficial de Aragón para la incorporación de jóvenes y la modernización "no se puede llevar a cabo, si no se prueban los presupuestos" y tampoco se podrá desarrollar la estrategia de promoción agroalimentaria presentada la semana pasada por el Ejecutivo con el lema 'Comparte el secreto'.

El diputado del PP ha estimado que si no hay cuentas de la Comunidad para 2019, "es muy posible que de ahora en adelante solo haya anuncios publicitarios" respecto a acciones que "sin unos presupuestos no se podrán llevar a cabo".

Además, ha desgranado cómo su grupo mejoraría estos ámbitos de acción, con hasta 650.000 euros para la promoción agroalimentaria, con acciones de creatividad, en ferias y promociones en punto de venta por el resto de España. En el caso de la internacionalización de productos, ha apostado por apoyar las misiones comerciales de empresarios agroindustriales con 250.000 euros.

Por otra parte, ha sostenido que si se defiende la incorporación de jóvenes hay que desarrollar un plan renove de maquinaria, para que puedan implementar "nuevos métodos y modos de producción".

Para Celma, es "inconcebible" que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón solo cuente con entre 50 y 70 millones de euros de fondos propios para el medio rural de un Presupuesto global de la Comunidad de más de 5.000 millones y ha esgrimido que si las cuentas se prorrogan esta consejería será "un mero gestor de fondos europeos" y "ni siquiera alcanzará las cifras de inversión de 2015".

CONTRA EL MEDIO RURAL

El diputado del PP ha alertado de que desde las instituciones gobernadas por el PSOE "se legisla y de emiten declaraciones en contra del medio rural", ha dicho en referencia a que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, llamó "casposos" a los cazadores.

El parlamentario ha considerado "grave" la filosofía política del PSOE y se ha referido a otras medidas, como la subida del diésel, que afecta al sector agrario, y la falta de inversión en las Oficinas Comarcales Agroambientales de las zonas de montaña. "Hay que revertir esta situación para que la brecha social entre lo urbano y lo rural siga aumentando", ha reclamado el diputado del PP.