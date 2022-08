El PP advierte de que los recortes del Gobierno de Aragón sobre la sanidad pública "cada día se dejan notar más"

ZARAGOZA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada portavoz de Sanidad del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha alertado de que los "recortes" del Gobierno autonómico sobre la sanidad pública "cada día se dejan notar más", "perjudican a más aragoneses" y especialmente al medio rural, que es "el gran pagado".

Los recortes "avanzan conforme lo hace la legislatura", ha manifestado Marín en rueda de prensa, y ha informado del cierre del centro de salud de Utebo desde este lunes, manteniendo solo dos consultas "para las urgencias indemorables", algo que ha calificado como "grave" porque ocurre en la quinta ciudad más grande de Aragón, con más de 18.000 habitantes, a quienes esta decisión "afecta de manera muy pronunciada y perjudicial".

La diputada del PP ha considerado "inimaginable e inaceptable" que haya ocurrido algo así y "se esté privando a más de 18.000 personas de sus derechos básicos sanitarios". Desde el PP "no lo podemos permitir", una actuación que no solo es consecuencia de la "mala gestión" del Ejecutivo, sino que forman parte "del recorte presupuestario" que el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, "está llevando a cabo toda la legislatura sobre la sanidad pública aragonesa".

La diputada ha mencionado, igualmente, que se ha aminorado el horario todos los días de la semana en el centro de salud de Montalbán, que es de referencia en las cuentas mineras.

De esta forma, los recortes del Gobierno de Aragón "van a más allá" de los consultorios locales, respecto a los que ha señalado que desde hace varios veranos sufren reducción de días de atención y de horario, "periodo en el que los pueblos se llenan porque muchas personas van a descansar" allí y, además, muchos son "muy turísticos".

Esto supone que esta reducción de la asistencia sanitaria "no solo afecta a los aragoneses, sino que hace un daño irreparable al turismo", igual que ha ocurrido con varios puntos de atención continuada. "Los casos más sonados han sido los de Canfranc y Escarrilla, que gracias a la buena voluntad y disposición de los facultativos se ha solucionado los fines de semana, pero por las tardes continúan cerrados, cuando son dos zonas tan turísticas", ha contado Marín.

TRANSPORTE SANITARIO

La diputada ha recordado el rechazo de su partido al nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario urgente por carretera en Aragón, respecto al que ha reclamado al presidente Lambán "que rectifique", aunque ha reconocido que queda poco tiempo porque este martes termina la licitación.

En su opinión, el Ejecutivo "está ninguneando el transporte sanitario urgente de la comunidad autónoma" y ha puesto como ejemplo la reducción de asistencia de las UVIs móviles, que no solo es un medio de transporte, como dijo la consejera de Sanidad, Sira Repollés, sino que, a la vez que traslada a personas "que sufren un infarto o un ictus, les atiende", ha puntualizado Marín.

A pesar de esto, se ha recortado su horario de atención de las 24 horas en que están activas actualmente a las 12 en las localidades de Jaca, Barbastro, Calatayud y Alcañiz, ha detallado la parlamentaria. En el caso de esta última ciudad turolense, cuyo hospital no posee Unidad de Cuidados Intensivos, la UVI "no tiene médico ni durante la noche, ni los fines de semana, ni festivos" y el paciente va acompañado de un enfermero, profesionales "a los que se carga una responsabilidad que no deberían tener", ha estimado.

Marín ha explicado que el Gobierno de Aragón "se ha escudado en que no hay problema en enviar una UVI desde Zaragoza", pero "tardaría tres horas" para viajar de Zaragoza a Alcañiz y el regreso a la capital aragonesa, cuando "prácticamente son traslados siempre vitales". "Esperamos que esta decisión no tenga consecuencias graves", ha indicado.

Por otra parte, la diputada del PP ha sostenido de que a pesar de que el pasado mes de junio el presidente anunció en el pleno de las Cortes de Aragón una inversión de más cien millones de euros para la sanidad "no han llegado", al contrario, se están sucediendo "cada día más recortes en la atención a los usuarios", algo que cada día "se deja notar más, duele más, deja más desasistidos a los aragoneses".

"Creemos que un derecho tan fundamental como es la atención sanitaria no merece el trato que Lambán le está dando y esperamos que esta vez sí, cuando se reanude nuevo periodo de sesiones del Parlamento, en septiembre, tenga la disposición y valentía de dar la cara para explicar qué ha ocurrido desde que él está en el Gobierno con la sanidad pública", ha concluido la diputada 'popular'.