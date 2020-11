El PP de Albarracín pide de manera urgente un plan de rescate al sector turístico.

ALBARRACÍN (TERUEL), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albarracín ha solicitado la puesta en marcha de un plan coordinado entre el Consistorio de la localidad, el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo nacional para implementar una batería de medidas encaminadas a salvar a todos los establecimientos de una de las localidades más turísticas de la provincia.

Los populares lo han hecho a través de una propuesta para su debate en el próximo pleno de la institución local, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Según el PP, el turismo se ha convertido, "por méritos propios", en uno de los principales sectores económicos de la provincia de Teruel. Son muchas las localidades en el territorio que dependen en gran medida de esa actividad y que están sufriendo de forma muy destacada las consecuencias de la alerta sanitaria.

Tal y como ha subrayado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Albarracín, Tomás Almazán, el sector turístico es "uno de los más golpeados por la crisis económica originada por las restricciones puestas en marcha por la pandemia de la Covid-19".

Por esa razón y con el objetivo de que "ninguno se quede atrás y se vea abocado a cerrar su negocio", el grupo municipal popular pone encima de la mesa una serie de medidas para paliar en buena medida las dificultades que están viviendo los trabajadores del sector.

"Tenemos en nuestro municipio más de 100 establecimientos destinados al turismo, dependemos directamente de él, al igual que las familias y vecinos que desarrollan su labor profesional en alguna de las muchas empresas turísticas", ha concretado Almazán.

Por esa razón, el PP de Albarracín ha propuesto que el Consistorio, según palabras de Tomás Almazán,"emplee todas las herramientas que estén en su mano y establezca una colaboración estrecha entre el Ayuntamiento y los Gobiernos regional y nacional".

SUPRIMIR TASAS MUNICIPALES

"No queremos que ningún establecimiento baje su persiana para siempre" ha señalado. Para evitarlo, ha instado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albarracín a que suprima las tasas municipales mientras dure el confinamiento perimetral, rebaje el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ponga facilidades para la implantación de terrazas y veladores, además de exonerar del cobro de impuestos para su instalación, y establezca ayudas al comedor escolar para los autónomos afectados y para los trabajadores que se encuentran sumidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"Esto debe ser trabajo del equipo de Gobierno y, muy a nuestro pesar, pensamos que no están dando el cien por cien para ayudar al sector porque antes del último pleno ordinario intentaron subir las tasas de basuras para las viviendas de uso turístico", ha criticado el portavoz del PP en Albarracín, al tiempo que ha subrayado que "ahora es el momento de apoyar y remar en la misma dirección, no de poner trabas y más costes".

MÁS PETICIONES

Los populares también han reclamado una batería de medidas a los Ejecutivos autonómico y nacional. Un conjunto de actuaciones entre las que se ha contemplado una coordinación directa con el Ayuntamiento para auxiliar al sector turístico, la aplicación de ayudas directas a fondo perdido y un plan de reactivación en coordinación con la Comarca de la Sierra de Albarracín.

Sus peticiones también han incluido un plan de ayudas directas al alquiler con partida a una estrategia de rescate del sector, la rebaja del IVA para fomentar el consumo, la supresión de todos los impuestos directos durante el confinamiento perimetral, la negativa al incremento de aquellos que mermen la capacidad adquisitiva de las empresas y la puesta en marcha de bonos directos para incentivar el consumo en este sector.

"Queremos un compromiso real y no lo que ocurrió en la pasada cuarentena cuando el Ayuntamiento de Albarracín aplazó el cobro de las tasas de agua pero no las eliminó", ha concretado. En ese sentido, ha complementado que el objetivo de la propuesta del Partido Popular es "evitar que a los empresarios les lleguen costes e impuestos mientras no se permita la actividad empresarial con normalidad".