PP-Cs piden que Sánchez pacte en la FEMP medidas de apoyo a los ayuntamientos ante aumento del precio energía

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales que apoyan al Gobierno de Zaragoza, PP y Ciudadanos, han pedido al presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, que pacte en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) medidas de apoyo a los ayuntamientos ante el aumento del precio de la energía.

Esta petición se recoge un una moción conjunta que defenderán en el pleno municipal de esta semana y que han presentado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano; y la consejera municipal de Infraestructuras, Patricia Cavero.

En este sentido, Cavero ha comentado que la moción pide al Gobierno central que "se mueva rápido, ya y se ponga en contacto con los ayuntamientos en la FEMP para pactar medidas con todos los consistorios y bajar el impuesto de la luz, porque la inacción y la pasividad de Sánchez y del Consejo de Ministros es lamentable, y desde el Ayuntamiento de Zaragoza queremos hacer que se pongan las pilas".

La moción es "oportuna", ha argumentado Patricia Cavero, porque desde el 8 de marzo la Unión Europea permitía a los Gobiernos "intervenir" los precios de la energía y en España se hace casi un mes después y "ya es tarde para muchas familias".

"Lo que más preocupa a PP y Cs es que ninguna de las medidas anunciadas parece que irá a ayudar a los ayuntamientos", ha subrayado Patricia Cavero.

Ambos han criticado que no hay medidas para los ayuntamientos en el paquete de medidas por 16.000 millones anunciado por Sánchez que es el coste del 'Plan de Respuesta' al impacto de la guerra en Ucrania que aprobará este martes el Consejo de Ministros y que incluye el veto a los despidos y la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible, entre otras medidas.

DE 29 A 55 MILLONES DE GASTO

Este anunciado ha sido detallado por el presidente del Gobierno durante el encuentro 'Generación de Oportunidades', un foro de Europa Press en colaboración con McKinsey & Company, y ha explicado que se basa en cinco ejes que abarcan ayudas a familias, trabajadores, desplazados y al tejido empresarial, así como medidas en materia de transportes, ciberseguridad y energía.

Al respecto, Patricia Cavero ha precisado que este paquete de medidas se ha conocido este lunes en una convocatoria de Sánchez, pero "no hay un documento del Gobierno ante el Congreso de los Diputados para debatir los 16.000 millones. Además, la subida de la luz no es de hoy y no puede ser que digan que tardarán 4 o 5 semanas".

A colación ha aportado el dato de que la luz supera, en algún momento, los 500 euros el megavatios hora y "todavía estamos en la fase de vamos a hacer y no hay nada escrito", ha criticado.

En rueda de prensa, Víctor Serrano ha añadido que el balance del Gobierno de España con el municipalismo es que es el "único de la Unión Europea que no ha destinado a los ayuntamientos un solo euro en la pandemia y del agujero del transporte público no se ha cubierto ni un 40 por ciento".

Serrano ha agregado que en una situación de crisis energética e inflación en esos paquetes de medidas no hay ningún tipo de ayudas a los ayuntamientos. Ha asegurado que las cifras que maneja el Ayuntamiento es que pasará de 29 millones a 55 millones de euros la previsión de gasto por el "disparatado precio de la energía y por ir al pull directo en la compra de energía acordado por el anterior Gobierno". No obstante ha dicho que son cifras que fluctúan y no están cerradas.

"PONERSE LAS PILAS"

El consejero municipal de Urbanismo ha dicho que se ha perdido mes y medio en la toma de decisiones y en este paquete de medidas el Gobierno de Sánchez "vuelve a fiar más a la deuda pública que a la rebaja de impuestos porque de 16.000 millones hay 10.000 millones a créditos ICO y el resto no es todo rebaja fiscal", ha precisado.

Patricia Cavero ha trasladado la preocupación del Gobierno de la ciudad por cómo viven los vecinos de Zaragoza y en la comunidad autónoma esta "grave crisis energética" desde antes de junio de 2021 que es cuando "se dobla" el precio del megavatio por hora de luz y ningún Gobierno puede estar sin tomar medidas correctivas ni un minuto".

Ha recordado que esta situación afecta a familias vulnerables con problemas para encender la calefacción y también tienen problemas los hosteleros, transportistas y comerciantes.

"Ningún Gobierno se puede estar sin tomar ni una medida", ha enfatizado Cavero, para apuntar que el Gobierno de Zaragoza ha estado pendiente en solucionar problemas desde Urbanismo con la bajada del consumo de calefacción y también en Infraestructuras con la iluminación ornamental, y hasta en acción social porque en febrero se han dado un 57 por ciento más de ayudas que han supuesto 26.957 euros.

La situación --ha observado Cavero-- "se ha agravado por la inactividad del Gobierno central que ante una situación insostenible, que asfixia a millones de personas no ha tomado una sola decisión".

VIVIENDA

Por otro lado, ambos grupos municipales defenderán otra moción conjunta para que todas las iniciativas de vivienda del Gobierno de Aragón en la ciudad se consulten con el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Lo fundamental --ha explicado Serrano-- es, desde un espíritu constructivo y talante de diálogo, animar al Gobierno de Aragón a que todas las decisiones de vivienda en Zaragoza se comuniquen, hablen y se intercambien pareceres para ser más certeros y tener mejor el foco en las necesidades de los vecinos".

Serrano ha contado que la finalidad es "mejorar las donaciones y condiciones de vida de los vecinos en los barrios tradicionales y no hacer políticas de vivienda que no tienen nada que ver con las necesidades de los vecinos".