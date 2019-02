El PP denuncia la "negligencia" del Gobierno aragonés en la gestión del FITE

Publicado 21/02/2019 14:28:15 CET

TERUEL, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Teruel ha vuelto a denunciar este jueves la "negligencia" que está mostrando el Gobierno de Aragón con

determinadas subvenciones, como las del Fondo de Inversiones (FITE) de 2018, firmado el pasado 29 de mayo en la localidad de Arcos de las Salinas, por la entonces vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tanto el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, como el secretario general, Jesús Fuertes, han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar la "parálisis" del Ejecutivo socialista de Aragón en la materia. Según han indicado, de los 26.115.000 euros destinados a determinadas subvenciones por concurrencia competitiva --43,53 por ciento del FITE-- todavía siguen pendientes de convocar determinadas líneas que ascienden a 17.020.000 euros --un 65,17 por ciento del total destinado por concurrencia--.

Se trata, han argumentado desde el PP, de subvenciones específicas para proyectos industriales en I+D+i, la alternativa al Plan Miner, el Plan de Reindustrialización de Municipios Mineros, ayudas a la inversión, a la restauración de patrimonio de interés municipal y al

no municipal, los refuerzos eléctricos, gasísticos e hidraúlicos, y para infraestructuras municipales.

Juste ha pedido explicaciones al Gobierno de Aragón por esta situación que considera "injustificable". "Si alguna vez perdemos el FITE será por esto, porque tenemos que ser responsables, utilizarlo y gastarlo bien", ha recalcado el presidente de los populares turolenses, quien ha considerado "imposible de comprender" que 17 millones de euros estén sin convocar un año después "durmiendo en el limbo con las necesidades que tiene esta provincia".

También ha puesto el foco en el procedimiento que deben seguir los

ayuntamientos para poder materializar obras de elevada magnitud. A la hora de la contratación "hay unos plazos establecidos y es un procedimiento que es difícil acortar en el tiempo", mientras que "plasmar en unas bases las subvenciones y publicarlas en el Boletín Oficial de Aragón" sí que es factible, ha argumentado.

"O le estamos dando tantas vueltas a las bases para que vayan donde quieren los responsables del Gobierno de Aragón y por eso hay que cocinarlas tanto, o sinceramente no entiendo esta demora", ha subrayado Juste.

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

El Partido Popular de Teruel va a presentar iniciativas en diferentes administraciones para "pedir explicaciones" y también para que "se convoquen todas las ayudas todavía pendientes". Unas reclamaciones a las que también ha unido la firma del FITE de 2019 "porque nuestra provincia no puede perder más tiempo".

"Cuando el PSOE estaba en la oposición lo pedía constantemente y ahora que gobierna a nivel autonómico y nacional no se acuerdan de que hay que firmarlo", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que la ausencia de presupuestos en ambas administraciones no es un impedimento para ello "ya que el PP hizo del FITE un fondo plurianual no sujeto a la existencia de unas cuentas aprobadas".