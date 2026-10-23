El PP exige explicaciones sobre el posible incumplimiento de la normativa europea en el tramo Teruel-Sagunto

El eurodiputado 'popular' Borja Giménez Larraz y la alcaldesa de Teruel y presidenta del PP provincial, Emma Buj, en rueda de prensa. - PP TERUEL

TERUEL 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado 'popular' Borja Giménez Larraz ha exigido desde Teruel que el Gobierno de España se pronuncie sobre la respuesta de la Comisión Europea en la que alertaba de posibles incompatibilidades del proyecto ferroviario planteado por el Ministerio de Transportes con los requisitos exigidos por la normativa europea para el tramo Teruel-Sagunto.

"La respuesta de la Comisión no ha dejado lugar a dudas. Ahora se abre un escenario lleno de incógnitas, pero en el que el Gobierno de España va a tener que dar respuestas al respecto", ha señalado el eurodiputado aragonés en una rueda de prensa este viernes, junto a la alcaldesa de Teruel y presidenta provincial del PP, Emma Buj.

El Reglamento europeo establece requisitos de prestaciones para las líneas ferroviarias de la red básica, entre ellos el objetivo de que las líneas de viajeros permitan velocidades de al menos 160 km/h conforme a los plazos y condiciones previstos en la normativa.

La Comisión ha advertido en su respuesta del 16 de octubre de que una solución basada en velocidades de diseño de entre 100 y 140 km/h, tal y como plantea el proyecto del Ministerio, podría suscitar dudas de compatibilidad si no acredita cómo cumple los requisitos aplicables.

EL MINISTERIO DEBE RECTIFICAR

A juicio del PP, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está planteando una solución insuficiente y exigen que se revise el estudio con una planificación de doble vía electrificada y de altas prestaciones.

Asimismo, el eurodiputado ha criticado también la evolución de la planificación ferroviaria del tramo: "Es incomprensible que un corredor estratégico para Aragón termine convertido en un cuello de botella de 120 kilómetros que limite las oportunidades de desarrollo de la provincia y su conexión con el Mediterráneo".

Los 'populares' han recordado que las obras actuales y la electrificación de la vía anunciada en el Consejo de Ministros el pasado martes, ya estaban contempladas en el el Plan Director de 2017-2022.

"Es demoledor que quieran sacar pecho de una obra que tenía que estar finalizada en 2022", ha remarcado la alcaldesa de Teruel y presidenta provincial del PP, Emma Buj.

El Reglamento europeo fija el 31 de diciembre de 2030 como fecha para completar la red básica de la RTE-T. El PP reclama al Gobierno que explique cómo piensa cumplir los requisitos aplicables en el tramo Teruel-Sagunto dentro de ese horizonte. "No se están haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a 2030", ha remarcado Giménez Larraz.

LA FINANCIACIÓN EUROPEA, EN RIESGO

El eurodiputado ha señalado que si el Gobierno de España persiste con la aprobación de este estudio y no acredita el cumplimiento de la legislación europea "se podría abrir un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea".

Borja Giménez Larraz ha destacado que, al margen de posibles sanciones, "si el proyecto no encaja dentro de los requisitos establecidos en el Reglamento de la UE, corremos el riesgo de quedarnos sin financiación europea". En este sentido, han instado a que el PSOE de Aragón se movilice y presione para que el Ministerio retire dicho estudio.

Tanto Emma Buj como Borja Giménez Larraz han reafirmado el compromiso del Partido Popular de seguir trabajando a todos los niveles para que el Gobierno de España rectifique y promueva un Corredor que responda a las necesidades de Teruel y de Aragón.