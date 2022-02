PP exige a Lambán que contrate a más enfermeras para descongestionar la Atención Primaria y reducir las listas de espera

ZARAGOZA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha exigido este martes al Gobierno autonómico que contrate más personal de enfermería para descongestionar los centros de salud y frenar el aumento de las listas de espera por la COVID-19.

Azcón se ha reunido esta tarde, acompañado por la diputada autonómica Ana Marín, con representantes de los sindicatos de enfermería, "un sector fundamental".

"Lo que está ocurriendo con la sanidad en Aragón no es alentador, no son buenas noticias" porque "la pandemia está causando estragos en todos los sectores, pero especialmente a los centros de salud", lo que incrementa no solo el estrés laboral, sino la fatiga mental del personal, con la consiguiente dificultad para prestar una atención de calidad.

Jorge Azcón ha criticado que actualmente el Salud ofrezca contratos a enfermeras de entre 17 días y 3 meses como máximo, lo que les lleva a marcharse a otras comunidades a trabajar.

"Si la sanidad pública tiene problemas importantes, como las listas de espera, que se están multiplicando día a día, tiene que ver con la decisión directa del Gobierno de Aragón de despedir a una parte importantísima de los sanitarios contratados durante la pandemia", ha manifestado el presidente de los populares aragoneses.

Ha apuntado que, cuando empezó la pandemia, el Salud contrató a 815 enfermeras, de las que 707 ya han sido despedidas "porque en Aragón se decidió que la pandemia había acabado", mientras otras comunidades han mantenido los contratos. Además, el Salud contrató a 556 auxiliares de enfermería y ha despedido a más de 900.

"La situación que se vive en los centros de salud tiene su origen en que el Gobierno de Aragón no está dotándoles de los recursos humanos necesarios", ha criticado Azcón, quien ha recordado que el presupuesto del Departamento de Sanidad ha bajado casi un 4 por ciento, unos 80 millones de euros, este año, de forma que Aragón es la comunidad que más ha recortado en esta materia, seguida de Castilla-La Mancha, mientras que las restantes no lo han reducido.

"La sanidad es lo más importante y debería ser el objetivo fundamental del Gobierno de Aragón para mejorar las condiciones de los aragoneses en un momento tan complicado como el que estamos viviendo", ha aseverado.

También ha comentado que es "extremadamente complicado" saber cómo va a evolucionar la pandemia, considerando que cualquier responsable público "sensato" no despediría a más sanitarios "y no les ofrecería los contratos precarios que les están ofreciendo".

"Vamos a tener problemas como las listas de espera y la DGA tendrá que concertar con la privada muchísimas operaciones porque no hay personal suficiente", ha avisado Jorge Azcón, para quien el Gobierno de Lambán "ha fallado estrepitosamente" por su "mala planificación".