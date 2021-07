El PP muestra su apoyo al sector agropecuario del Alto Aragón y pide la dimisión del ministro Garzón.

BINÉFAR (HUESCA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular al Congreso por la provincia de Huesca, Mario Garcés, ha mostrado su apoyo al sector agropecuario del Alto Aragón, que, en su opinión, "desgraciadamente, igual que en el resto del país, se ha visto afectado por unas declaraciones desafortunadas" del ministro Alberto Garzón.

Así, ha pedido la dimisión del titular de Consumo, tras el "daño" provocado en la actividad ganadera, al recomendar a los españoles reducir el consumo de carne porque "perjudica a la salud y al planeta" y advertir de que "el 14,5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas".

Garcés, en su visita este lunes, 12 de julio, al matadero Fribin y la Lonja de Binéfar, ha instado a Garzón a que "deje de molestar y perjudicar los intereses productivos, industriales y comerciales" del país. El popular ha considerado que el ejercicio del poder político es un "ejercicio de responsabilidad", la cual se "ejerce lingüísticamente también".

Para Garcés es intolerable que ningún partido, esté en el Gobierno o la oposición, "diga frivolidades" y "banalice" de una manera "completamente acientífica" respecto a un sector que, en la actualidad, da empleo a cerca de 2,5 millones de personas en España. "No podemos permitirlo", ha subrayado.

A su juicio, la política tiene que ser "siempre incentivos y apoyos" y las manifestaciones "inadecuadas tienen que ser inmediatamente sancionadas".

"Lamentablemente había una oportunidad de hacer una sanción a quien correspondía", ha dicho el diputado del PP, aclarando que "hoy Garzón sigue siendo ministro" y eso es "porque el peso estructural que tiene todavía Unidas Podemos en este Gobierno es muy fuerte".

REMODELACIÓN DEL GOBIERNO

Sobre la remodelación del Gobierno de España anunciada el sábado por el presidente Pedro Sánchez, Garcés ha explicado que él aspira "al cambio de Gobierno de verdad, no a los cambios de piezas".

Ha insistido en la "fuerza estructural" que tiene Unidas Podemos dentro del Ejecutivo central, ya que "se mantienen todos sus ministros, los conocidos y los desconocidos". Asimismo, ha opinado que con esta estrategia Sánchez "no va a resolver absolutamente nada".

Por otro lado, ha querido felicitar a Pilar Alegría, a quien considera amiga, por su cargo como nueva ministra de Educación y Formación Profesional porque "siempre es bueno que haya una ministra aragonesa", ha dicho.

No obstante, ha manifestado que en este Gobierno "Pedro se ha comido a Sánchez" y "el 'Sanchismo' desaparece para dar paso a una nueva etapa que es el 'Pedrismo'", que es "peor" ya que "cuando la persona devora al proyecto político y a aquellos que le ayudaron a forjar ese proyecto demuestra que no existe ni la gratitud de la compensación política", ha aseverado.

También ha resaltado la importancia de los ministerios de Transportes y Política Territorial para el conjunto del país y "más en las circunstancias que hay ahora mismo de apaciguamiento" y que están basadas en el "chantaje" al que está sometido el Gobierno de Sánchez. Ha comentado que estas carteras han sido ocupadas por dos ministros que "casi no conocemos nadie". "Me sorprende que cuando Sánchez quiere llevar una negociación política con aquellos que quieren acabar con el pacto constituyente lo pueda poner en manos de alguien que no tenga experiencia", ha concluido.