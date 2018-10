El PP pide un criterio único para activar las agrupaciones de voluntarios de protección civil en Aragón

Publicado 06/08/2018 12:05:13 CET

ZARAGOZA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón ha solicitado un criterio único para la activación de las agrupaciones de voluntarios de protección civil, que están integradas por 1.500 personas en la Comunidad y que de forma altruista ayudan en casos de emergencias.

"Son fundamentales en un territorio como el que tenemos", ha manifestado en rueda de prensa el diputado del PP en las Cortes autonómicas, Fernando González, quien ha informado de la formulación de varias preguntas al Gobierno de Aragón y la petición de comparecencia de la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, para que detalle "cuáles son las directrices y los protocolos que hay que seguir".

González ha advertido de la disparidad de modos de proceder, en especial en la provincia de Huesca, donde las agrupaciones de voluntarios de protección civil de la Comarca de la Hoya se activaban unas 40 veces al mes antes de que se aprobara el decreto del Gobierno de Aragón que regula la organización y el funcionamiento de las mismas en diciembre de 2019 y ahora se cuenta con ellas una o dos veces al mes y lo mismo pasa en la Comarca de la Jacetania.

En el caso de la Hoya de Huesca, el diputado del PP ha apuntado que ha adquirido una 'pickup' para la subagrupación de voluntarios de Ayerbe, "una pequeña cuba de agua para actuar en un primer momento en incendios de poco tamaño, pero luego no se les moviliza para apagar fuegos".

Sin embargo, los bomberos profesionales de la Comarca del Cinca Medio han hecho este fin de semana un curso conjunto con los voluntarios de protección civil sobre primeros auxilios, ha relatado González.

También ha mencionado el caso de la agrupación de la Comarca del Sobrarbe, que también se encargaba de la extinción de incendios y que "han dejado los equipos" y ya no actúa de forma que ahora las incidencias "se tienen que cubrir desde otras comarcas", habiendo de realizar desplazamientos de hasta ahora y media.

González ha comentado que ante la situación actual ha habido alcaldes que han movilizado a las agrupaciones de voluntarios, "bajo su responsabilidad", como ha ocurrido en Almudévar, por lo que ha reclamado un modo de proceder "homogéneo" y que estas agrupaciones "sepan a qué atenerse porque a día de hoy lo desconocen".

LABOR COMPATIBLE

El diputado del PP ha señalado que no se entiende "por qué se deja de contar en emergencias con los voluntarios de protección civil" ya que su labor es compatible con el cumplimiento del decreto, que señala que han de intervenir "siempre bajo la supervisión y criterio de quien tiene la obligación y capacidad de actuar, los cuerpos operativos", en el caso de incendios, los bomberos profesionales, y en otras emergencias, la Guardia Civil o el 061.

Asimismo, ha asegurado que los voluntarios de protección civil "están desmotivados" ante su escasa activación en algunas zonas y "ya ha habido bajas", algo que seguirá sucediendo si "no tienen una situación clara".

González ha apostado por "una mayor activación" de estos voluntarios y una mayor coordinación en caso de emergencias entre los cuerpos operativos y estas agrupaciones, "que tienen que dar apoyo en un primer momento y ponerse a disposición de los cuerpos operativos" porque, si no están ellos, en ocasiones quienes actúan son los vecinos, cuando estos voluntarios "tienen medios, equipamiento suficiente y formación para hacer frente a las situaciones de emergencia".

El diputado 'popular' ha subrayado que ha de haber "un criterio único" en vez de "confundir diciendo que quieren quitar trabajo" porque la labor de estos voluntarios "reduce en muchos casos el tiempo de atención en las urgencias".

El PP preguntará a la directora general los datos de activación de estos voluntarios de forma directa por el servicio de urgencias y emergencias 112, así como a petición de los cuerpos operativos. Además, le solicitará qué defina "qué espera" de estas agrupaciones y cuáles son los criterios para su activación y los protocolos que se han de seguir ya que "cada comarca está implementando el decreto como cree oportuno".

En este punto, el parlamentario ha opinado que el Gobierno de Aragón debería reunirse con todos los implicados y definir "cuál es el criterio para activar y quién los tiene que activar".

ALTRUISMO

El diputado del PP ha remarcado que los integrantes de estas agrupaciones son personas que "dedican su tiempo al servicio a los demás de forma voluntaria y altruista" y hasta ahora "no tenemos constancia de que funcionaran mal".

No obstante, ha comentado que si alguien se atribuye competencias que no le corresponden, "se corrige", pero hay que evitar que "cada comarca funcione por libre" y no se cuente siempre con estos voluntarios, que ha apostado por "potenciar en un territorio como Aragón".