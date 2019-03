El PP pide elevar a 14 el número mínimo de escaños autonómicos por provincia para evitar que Teruel pierda uno

Publicado 21/03/2019 15:54:50 CET

ZARAGOZA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PP de las Cortes de Aragón ha registrado este jueves una proposición de ley para reformar la Ley Electoral y así elevar de 13 a 14 el número mínimo de escaños por provincia para evitar que Teruel pierda uno. La ha presentado en rueda de prensa la portavoz, Mar Vaquero.

La provincia de Teruel, y en general amplias zonas del territorio

aragonés, viene perdiendo paulatinamente población. Por ello, entre otras razones, la Ley Electoral de Aragón fijó un número mínimo de diputados por provincia. Se trata, por tanto, según la iniativa parlamentaria, de evitar que la provincia turolense pierda un diputado, de buscar una fórmula que permita a la provincia de Teruel mantener sus 14 diputados, sin alterar los 18 de la provincia de Huesca y los 35 de la provincia de Zaragoza.

Con esta iniciativa, "se evita la pérdida del diputado por Teruel, no se excluye a ningún aragonés a la hora de hacer el cálculo y no se afecta a ningún principio" estatutario, ha aseverado Mar Vaquero, observando que "no tocamos la horquilla de diputados", sino que se fija un mínimo de 14, con 18 para Huesca y 35 para Zaragoza, operando solo sobre el número variable en función de la población, de manera que el reparto actual se mantendría.

La portavoz popular ha precisado que "lo que nos vale ahora, no alterando el número de diputados, no sabemos cómo va a operar dentro de unos años", añadiendo que esta sería "una modificación especialísima para un momento concreto" y que "no debemos dejar de buscar, en la próxima legislatura, una fórmula" que permita garantizar la proporcionalidad y la representatividad, así como los principios de la Ley Electoral.

SUFRAGIO CENSITARIO.

Los populares rechazan la proposición de ley del Grupo Socialista, que tiene el apoyo otros grupos, de que para calcular los escaños tiene en cuenta la población censal y no el padrón. Vaquero ha considerado que esa propuesta corresponde al "sufragio censitario" porque excluye a sectores de población por edad o nacionalidad, una interpretación "retorcida" del concepto estatutario de población.

Mar Vaquero ha recordado que el Parlamento regional representa a "todo el pueblo aragonés" forme o no parte del censo electoral y ha advertido, además, de que "otros partidos podrían impugnar" la propuesta del PSOE, si finalmente la aprueba el Pleno de las Cortes del día 29 de marzo, e incluso llevarlo a las instancias judiciales y "provocar la caída del Gobierno que se pudiera conformar después del proceso electoral" del 26 de mayo.

Aunque el PP rechaza la proposición de ley del PSOE, no pondrá "ningún obstáculo" para llevar a cabo la tramitación de la iniciativa en el Pleno, ha añadido Vaquero.

Para resolver las "dudas jurídicas", el Grupo Popular ha pedido sendos informes a los servicios jurídicos de las Cortes, del Gobierno y al Consejo Consultivo, así como al profesor de la Universidad de Zaragoza. José Luis Bermejo, reforzando su posición inicial.