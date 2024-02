El PP presenta una PNL para que los miembros del anterior Gobierno de Aragón presenten información sobre el 'Caso Koldo'

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que las Cortes de Aragón insten al anterior Gobierno autonómico a ponerse de manera inmediata a disposición de la Justicia para aportar toda la información en su poder sobre el 'Caso Koldo' sobre la venta de mascarillas vinculada al PSOE, así como a ofrecerse de forma inmediata para comparecer en las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados y el Senado.

El portavoz 'popular' en las Cortes, Fernando Ledesma, ha presentado esta miércoles la iniciativa en rueda de prensa. "La exconsejera de Presidencia y actual portavoz parlamentaria del PSOE, Mayte Pérez, ha asegurado que mantuvo una conversación con el ex asesor socialista Koldo, en la que según sus propias palabras le ofreció mascarillas a unos precios demasiado elevados", ha asegurado.

Para Ledesma, esa información debe transmitirla en conocimiento de la Justicia y de las comisiones de investigación. "Tiene que decir qué se dijo en esa conversación, cuál era el precio de las mascarillas para poder compararse, si ese precio encerraba mordidas o no. Deben dar todas las explicaciones porque mientras no se haga la sombra de la duda y de la sospecha queda", ha manifestado.

Ledesma ha señalado que "hay muchísimas incógnitas que deben ser aclaradas" ya que en esta trama corrupta están implicadas administraciones públicas gobernadas por el PSOE, un ex asesor de un ex ministro y ex secretario de Organización socialista y varios miembros vinculados al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Todo esto hace que sea urgente que Pedro Sánchez dé explicaciones", ha afirmado Ledesma quien ha puesto de manifiesto que esta "trama criminal está salpica de lleno al PSOE y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez".

Para el portavoz parlamentario popular es necesaria una condena unánime de las Cortes de Aragón ante "unos hechos gravísimos de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, en los momentos más dramáticos de nuestro país una organización criminal operaba en España para mediar en la compra venta de mascarillas. En esta organización parece que estaba implicado un asesor del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, al que ayer el propio PSOE suspendió de militancia".