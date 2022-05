El PP propone medidas para reducir las listas de espera en Aragón ante la "ineficacia" e "incapacidad" del Gobierno

Sugieren ofrecer contratos duraderos y estables así como promover la cirugía mayor ambulatoria

ZARAGOZA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley para su debate en el próximo pleno, que incluye medidas para hacer frente a las listas de espera en los hospitales de la comunidad autónoma, ante la "ineficacia" e "incapacidad" que ha demostrado el Gobierno regional en esta materia, ha dicho la portavoz 'popular' de Sanidad, Ana Marín.

En rueda de prensa, Ana Marín ha recordado que la comunidad aragonesa lidera el ranking de regiones españolas con mayor número de pacientes en espera para ser operados y para asistir a una consulta de especialista. La demora para ser atendidos por un especialista es de 160 días de media en Aragón, frente a otras comunidad autónomas como Madrid, con 56 días, o Valencia, con 95, ha apostillado la portavoz de Sanidad del PP.

Ante esta situación, ha continuado Ana Marín, el Gobierno de Aragón anunció el pasado 24 de marzo que iba a presentar una actualización del plan de choque para las listas de espera que está hoy en día en vigor, el plan 2020-2022, que se presentó el 3 de diciembre de 2020, con lo cual "ahí ya el Gobierno de Aragón había perdido casi un año de su aplicación", ha criticado la parlamentaria del Partido Popular.

En dicho plan el Ejecutivo regional se comprometía a reducir las listas de espera en un 85 por ciento a final de 2022. "Desde luego, ese compromiso no lo han cumplido", ha puntualizado Marín, para añadir que este lunes cuando se de a conocer el Plan de Abordaje de la Lista Quirúrgica 2022-2023 se presente actualizada, "más de un mes después de haberla anunciado".

También, se confía en que se adquiera el mismo compromiso, es decir, que se reduzcan las listas de espera en un 85 por ciento "pero no para finales de 2022, sino para finales de 2023", ha manifestado Ana Marín, al tiempo que ha esgrimido: "No tenemos por qué creernos esas nuevas medidas cuando las que presentó hace aproximadamente un año no solamente no han conseguido reducir las listas de espera --en diciembre de 2020 había 7.450 pacientes en lista de espera-- sino que se ha incrementado, ya que hoy hay 8.400 pacientes en listas de espera".

A su juicio, las medidas del Gobierno de Aragón no han tenido el efecto "deseado" y el plan 2020-2022 para reducir las listas de espera "no se han cumplido", así que "lo que hoy presenten tiene muy poca credibilidad".

PROPOSICIÓN

Por todo ello, el PP ha registrado una proposición no de ley con una serie de medidas como fidelizar a los profesionales porque "tenemos gran falta de profesionales tanto en el medio rural como el urbano" y "con contratos de un mes no se fideliza", por lo que "proponemos que sean superiores a un año", ha añadido la portavoz de Sanidad.

Además, se sugiere que a los profesionales MIR que terminan en mayo su especialidad se les ofrezcan contratos "estables" y "duraderos", así como otras medidas como promover la cirugía mayor ambulatoria.

Con ello, "lo que queremos es que el problema de las listas de espera concluya". "Hoy el Gobierno de Aragón es un gobierno noqueado, que no ha sabido actuar, que pone plan sobre plan, que en vez de poner medios reales pone parches para ir solventando la situación" y este plan ha demostrado "la ineficacia del gobierno, su incapacidad y esa soberbia que les lleva a no aceptar ninguna de las medidas que el PP les ha propuesto", ha concluido.