PP, PSOE y Cs aprueban suspender 15 días las obras de Calle Don Jaime I y crear grupo de trabajo

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) y el rechazo de CHA y Zaragoza en Común (ZeC), suspender durante un plazo máximo de 15 días las obras de elevación de la calzada de la calle Don Jaime I y crear un grupo de trabajo con la participación de colectivos afectados para consensuar una postura común.

Este acuerdo se ha alcanzado después de que el grupo municipal del PP aceptara las enmiendas transaccionales del PSOE y Cs en las que se recoge el término 'suspender' en lugar de 'paralizar' las obras como pedía inicialmente la moción del PP.

Otro apartado de la moción, a la que también se han sumado dos enmiendas del PSOE y Cs, recoge que la calle Don Jaime I no se peatonalice en ninguno de sus tramos.

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha considerado que es un debate "importante" porque es una calle emblemática y ha justificado la petición de paralización porque es lo que han solicitado los vecinos y comerciantes. Ha explicado que aceptaba las enmiendas transaccionales de PSOE y Cs para que luego les digan a los afectados que "vale para algo la moción".

Azcón ha dudado de que no se peatonalice finalmente la calle al argumentar que "a ZeC no me lo creo".

"STREAMING Y EXTREMING"

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha criticado que se iniciaran "por sorpresa" las obras, sin conocer el expediente y sobre todo sin haber informado a los afectados porque la primera fase se ha ejecutado en un momento trascendental, en plena temporada de agosto. Ha abogado por mantener un debate y buscar el mayor apoyo político y también comercial y vecinal.

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Alberto Casañal, ha dicho que está a favor de la cota cero de la calzada que permite la movilidad cien por cien, pero no en todas las calles y siempre con estudios de movilidad. Ha criticado las formas de actuar de ZeC "por la puerta de atrás, en verano y sin contar con casi nadie de Zaragoza".

Ha pedido una suspensión de 15 días para debatir entre las partes implicadas qué modelo se quiere de ciudad y dejar una calle Don Jaime I "en condiciones y digna".

La concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha afeado a ZeC que del 'streaming' se ha pasado al "oscurantismo, que es otro extreming". Ha alertado de los problemas que habrá con las alcantarillas y ha criticado que no se han cambiado las tuberías y el asfalto "se abrirá en cuatro días".

Además, ha apuntado que costará menos que la reforma del Centro Luis Buñuel, presupuestada en más de 700.000 euros, para comparar los usos de la calle y el centro.

"NO SE PEATONALIZA"

El consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz ha considerado "razonable" hacer grupo de trabajo, pero no paralizar 15 días las obras porque "se echa el tiempo encima y llega la campaña de Navidad".

Ha subrayado que esta calle "no se peatonaliza" y se ha mostrado convencido de que la plataforma peatonal favorecerá la creación de una vía comercial con la margen izquierda.

"Jurídicamente no hay caso porque un tribunal ha dicho que no se justifica el eventual perjuicio de la peatonalización porque no existe. No hay afecciones a la movilidad, ni al comercio, solo hay un interés político y se utiliza a una asociación para meter miedo".

Para Azcón rellenar con cemento esta calle es una "verdadera chapuza" y además se costea de partidas presupuestarias de eliminación de las barreras arquitectónicas. "Actúan de pagafantas" les ha afeado al PSOE y ha avisado de que se trata de un contrato fraccionado, de más de 300.000 euros, "a una empresa que ya no tiene contrato en vigor con el Ayuntamiento".