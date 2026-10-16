El PP de Teruel reconoce la trayectoria de Carmen Pobo, con motivo de su retirada de la vida política

Archivo - La senadora turolense del PP Carmen Pobo. - PP - Archivo

TERUEL 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel expresa su agradecimiento a Carmen Pobo por su dedicación al servicio público con motivo de su decisión de dejar la política, tras una dilatada trayectoria.

Primera mujer en presidir la Diputación Provincial de Teruel y el Partido Popular de la provincia, su trayectoria está vinculada a Cella y a la defensa de los municipios turolenses en las distintas instituciones. Estos dos hitos ocupan un lugar destacado en su recorrido.

Al frente de la DPT entre 2011 y 2015, Pobo abrió una nueva etapa en la historia de la institución provincial. También fue la primera presidenta del PP de Teruel, responsabilidad que desempeñó desde 2009 hasta mayo de 2017.

Su vocación de servicio público comenzó en el Ayuntamiento de Cella, donde fue elegida concejala en 1987. Más adelante asumió la Alcaldía de su localidad natal, que ejerció durante cuatro mandatos consecutivos. Una etapa de trabajo cercano a los vecinos que marcó su forma de entender la política y su compromiso con el medio rural.

Tras continuar su labor como concejala, volvió a asumir la Alcaldía en septiembre de 2023, después del fallecimiento de Santiago Gómez Lanzuela.

Su regreso al frente del consistorio reflejó la vinculación que ha mantenido con su pueblo a lo largo de toda su trayectoria. Su experiencia municipal se extendió a la Diputación Provincial de Teruel, donde fue diputada antes de alcanzar la Presidencia.

Desde esta responsabilidad, trasladó su conocimiento de la realidad local al trabajo de una institución fundamental para el apoyo a los ayuntamientos y la prestación de servicios en los pequeños municipios.

CORTES DE ARAGÓN

En las Cortes de Aragón fue diputada durante cinco legislaturas. Su actividad parlamentaria abarcó materias como agricultura, obras públicas, urbanismo y transportes, además de otras responsabilidades como la Vicepresidencia de la Comisión Institucional y su participación en la Diputación Permanente.

Posteriormente, representó a Teruel en el Senado durante cuatro legislaturas. En la Cámara Alta desarrolló su labor en ámbitos relacionados con las entidades locales, la agricultura, la despoblación y el reto demográfico, así como en asuntos de familia, infancia y adolescencia y en la lucha contra la violencia de género.

Entre las responsabilidades que asumió destacan la Presidencia de la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia y las vicepresidencias de la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Junto a su recorrido institucional, Carmen Pobo ha mantenido una participación activa en el Partido Popular, formando parte de sus órganos de dirección provinciales y regionales. Su etapa como presidenta del PP de Teruel constituye una parte destacada de una trayectoria de compromiso con el proyecto popular y con su presencia en el territorio.

El Partido Popular de Teruel reconoce su dedicación a los afiliados, concejales y alcaldes de la provincia y agradece los años de trabajo compartido, así como su disposición para asumir responsabilidades en las distintas instituciones. Con su despedida se cierra una etapa de casi cuatro décadas de servicio público. El PP provincial le traslada su reconocimiento y sus mejores deseos para esta nueva etapa.