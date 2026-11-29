ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 13 diputados aragoneses que se sentarán en los escaños del Congreso de los Diputados son 6 del PP, 4 del PSOE, 2 de Vox y 1 de CHA Frente Amplio.

Por la provincia de Zaragoza, María del Rocío Dívar Conde, Javier Campoy Monreal y Susana Cobos Barrio, van a representar al Partido Popular; Fernando Ángel Beltrán Blázquez y Marta Gracia Blanco, al PSOE; María Carmen Rouco Laliena, a VOX; y Marina Rodríguez Hernando (CHA), a CHA-Frente Amplio.

Los tres diputados por la circunscripción de Huesca son Ana Isabel Alós López y José Ignacio Gramún Castillo, ambos del PP; y Begoña Nasarre Oliva, del PSOE.

Por Teruel, José Alberto Herrero Bono, del PP; Herminio Rufino Sancho Íniguez, del PSOE; y Daniel Alda Chercoles, de Vox.