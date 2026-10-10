El precio del turismo usado sube un 4,3% en septiembre en Aragón, según Ancove

Archivo - Concesionario de vehículos. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragón registró en septiembre una subida interanual en el precio de los turismos usados del 4,3%, con un coste medio de 13.553 euros, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). En contraste, el precio en España ha sido de 13.403 euros, con un incremento del 3,2% en términos anuales.

Si se compara con el mes anterior, agosto de 2026, el precio de los turismos de segunda mano sube un 4,4% en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional desciende un 0,5%.

Teruel sumó el mayor crecimiento en los precios dentro de la comunidad en septiembre y el más alto de España. Los coches más viejos, los que superan los 8 años, se pagaron en Aragón a una media de 11.525 euros en septiembre, un 6% de incremento interanual.

A nivel nacional, el precio en este segmento fue de 11.178 euros, un 6,2% de aumento anualizado. Respecto al mes anterior, el precio en la comunidad creció el 2,9% y en media nacional subió el 0,3%. El peso de estos turismos fue del 69,6% sobre el total del mercado de segunda mano, frente al 64,6% nacional.

MERCADO NACIONAL

El precio del turismo de segunda mano modera las subidas en el mes de septiembre, a pesar del fuerte incremento del IPC --4,9% en el mes-- y muy cerca de la inflación subyacente --3,1%--. Así, el importe del turismo usado aumentó un 3,2% interanual en septiembre, con un coste de 13.401 euros, por debajo del precio medio anual de 13.410.

El monto de septiembre solo está por encima de enero --13.336 euros-- y a distancia de marzo --13.610-- y febrero --13.555--. En los tres primeros trimestres, los coches usados se han pagado a una media de 13.410 euros, un 3,3% superior al coste del mismo periodo de 2025. En términos mensuales --sobre agosto--, el turismo de segunda mano anotó un fuerte descenso del 0,5%.

Las unidades de más de 8 años --64,6% de las compras del mes-- son más inflacionistas, con un 6,2% de incremento, con una media de 11.178 euros, un 0,3% más alto que en agosto de 2026, pero el interés creciente por coches más nuevos está cambiando el mercado de turismos de segunda mano, aunque muy lentamente.

Si en septiembre las ventas cayeron un 0,6% en relación con septiembre de 2025, los más caros, los que superan los 36.000 euros, aumentaron sus ventas un 11,2% y ya suponen el 6,2%, frente al 5,6% de septiembre del año pasado.

En el otro extremo, las ventas de los coches por debajo de 3.000 euros descendieron en el mes el 5,3%. Aunque en línea con el peso de las unidades más antiguas, los coches de menos de 6.000 euros suponen algo más de un tercio del mercado.

Canarias es la única comunidad en la que el bajó el precio interanual del turismo usado en el mes de septiembre. En el otro extremo, las mayores subidas se produjeron en La Rioja (6,7%), Euskadi (5,3%) y Andalucía (4,8%).

En el segmento de más de 8 años de antigüedad, las subidas fueron generalizadas, con un máximo del 12,4% en La Rioja y un mínimo del 0,7% en Baleares.

Los precios de Ceuta y Melilla sufrieron el impacto de la llegada masiva de inmigrantes con fuertes descensos en los precios: el 6% en la primera y el 3,9% en la segunda. Junto con las dos provincias canarias y Valladolid, fueron los únicos descensos en el precio del turismo usado en septiembre. Las mayores subidas se concentraron en las provincias de Teruel, Palencia y Soria, las tres por encima del 10%.