Los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible reconocen a Levox, Medusa, Emotia Labs y Enganches Aragón

Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible 2026, en Mobility City. - CHUS MARCHADOR-FUNDACIÓN IBERCAJA

La cita está organizada por ANFAC, FACONAUTO, SERNAUTO y Fundación Ibercaja y se ha celebrado en Mobility City

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido el Reconocimiento Especial a la Iniciativa Social en Movilidad

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VI edición de la Gala de la Movilidad y la Automoción ha reunido en Zaragoza a cerca de 150 representantes institucionales y profesionales del sector para reconocer el talento y la capacidad innovadora de las empresas y entidades que están contribuyendo a transformar la movilidad. En esta ocasión, Levox, Medusa, Emotia Labs y Enganches Aragón han sido las empresas galardonadas.

El encuentro, celebrado este jueves en Mobility City, ha acogido la entrega de los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible, organizados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la Patronal de Concesionarios (FACONAUTO), la Asociación de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) y Fundación Ibercaja, con el apoyo de Ibercaja Banco.

Esta sexta edición ha reconocido cuatro proyectos que abordan distintos desafíos de la movilidad sostenible, desde el emprendimiento y la innovación tecnológica hasta las soluciones adaptadas a los entornos urbanos y rurales.

Levox, Medusa, Emotia Labs y Enganches Aragón han sido las empresas premiadas, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido el Reconocimiento Especial a la Iniciativa Social en Movilidad.

UN 'HUB' DE AUTOMOCIÓN

La apertura de la gala ha corrido a cargo del comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris, quien ha reconocido que Aragón es "una tierra que ha conseguido consolidarse como un 'hub' importante en el tema de la automoción".

Peris ha defendido que una movilidad más sostenible "también puede mejorar nuestra competitividad, crear empleo y fortalecer la industria", porque "la transformación de la automoción no va a decidir únicamente cómo nos desplazamos, sino que va a decir también dónde se produce, dónde se innova y dónde se genera el empleo industrial del futuro". Por eso, España "tiene que estar entre los países que lideran este cambio".

El comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo ha hecho alusión a la automoción como "uno de los grandes activos económicos e industriales" de España, con un peso del entorno del 8% en el PIB y que genera unos dos millones de empleos. "Somos el segundo productor de vehículos de la Unión Europea y exportamos alrededor del 90 de nuestra producción", ha apuntado.

Sin embargo, España produce alrededor de 400.000 vehículos menos que en el 2019 y, por tanto, "tenemos el reto de mantener nuestro peso industrial y lograr que una parte mayor del valor de la nueva movilidad se quede en nuestro país". En este punto ha mencionado el Plan España Auto 2030.

Para Jaime Peris "no basta con impulsar la demanda de vehículos electrificados. Necesitamos que ese crecimiento se traduzca también en inversiones que se materialicen, refuercen nuestra capacidad productiva y generen más tecnología y empleo de calidad en España". Ha asegurado que la transformación "no se construye solo desde las grandes estrategias, sino también desde las empresas con talento, inversión y colaboración", ha subrayado, para finalizar: "España cuenta con la experiencia, el talento, la base productiva necesarios para ser protagonista de esta transformación".

De este modo, el jurado, presidido por el director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA-UPM), Javier Páez, ha seleccionado a los cuatro ganadores y un reconocimiento especial entre más de 22 candidaturas presentadas.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha destacado que "la movilidad del futuro debe ser más sostenible, pero también más accesible, más segura y capaz de responder a las necesidades reales de las personas". En este sentido, ha señalado los Premios Impulso, "que reconocen iniciativas que van más allá de los avances industriales y tecnológicos: premian la innovación cuando se convierte en soluciones concretas para mejorar la vida de las personas".

Ha asimilado este propósito de los galardones, que ya celebran su sexta edición --la cuarta en Zaragoza-- con "la vocación de Mobility City: tender puentes entre la industria y la sociedad, entre la investigación y su aplicación práctica, entre los desafíos tecnológicos y las oportunidades que pueden generar".

INICIATIVA SOCIAL EN MOVILIDAD

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recogido el Reconocimiento Especial a la Iniciativa Social en Movilidad con el que se ha premiado al Ayuntamiento, del que le ha hecho entrega el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

Chueca ha recordado que la Comisión Europa concedió a Zaragoza el Premio Ciudad Accesible 2026, algo que la alcaldesa ha atribuido al "trabajo que venimos haciendo desde hace años" con el objetivo de hacer la capital aragonesa "mucho más accesible y que todas las personas tengan la discapacidad que tengan puedan disfrutar de los mismos derechos".

"Zaragoza va por el buen camino, se están haciendo las cosas bien y es una de las mejores ciudades en calidad de vida de España y nos estamos posicionando como una de las mejores de Europa", se ha felicitado Chueca, al tiempo que se ha comprometido a "seguir trabajando para que los zaragozanos y visitantes disfruten de una ciudad ejemplar en bienestar y salud y que todavía lo será más en los próximos años".

UNA APUESTA POR LA MOVILIDAD

Los Premios Impulso refuerzan la importancia de promover iniciativas innovadoras que contribuyan al desarrollo de nuevas soluciones de movilidad, refuercen la competitividad industrial y respondan a las necesidades de ciudadanos y territorios.

En este sentido, el presidente de ANFAC, Markus Haupt, ha destacado que estos galardones "reconocen a las empresas, proyectos y personas que están haciendo avanzar nuestra industria" y ha recalcado la necesidad de "innovar" en un entorno "cada vez más exigente" como el actual para seguir siendo competitivos".

Haupt ha emplazado al sector a ser "más productivos, encontrar nuevas formas de fabricar y generar conocimiento" para "conseguir que las inversiones y los nuevos proyectos lleguen a nuestras empresas y fábricas", puesto que, según ha resumido: "España es automoción y la automoción es una parte fundamental de España".

Desde FACONAUTO, su presidenta, Marta Blázquez, ha afirmado que "los proyectos que premiamos hoy demuestran que la transformación de la movilidad está en marcha y que la están haciendo empresas españolas. Es motivo de orgullo, pero también de preocupación, porque los consensos que el sector ha alcanzado tardan demasiado en convertirse en decisiones".

"Necesitamos que el próximo que venga a partir del 29 --de noviembre-- tenga claro que la automoción necesita un pacto de Estado. Tiene que haber unos objetivos y un plan que incluso venza la siguiente legislatura, porque son inversiones de futuro que no acaban en cuatro años", ha reclamado Blázquez.

Asimismo, el presidente de SERNAUTO, Javier Pujol, ha reivindicado que España es "un claro ganador, un privilegiado" en un entorno de transformación profunda como el actual, recalcando que en los últimos dos años se ha conseguido atraer cuatro nuevos fabricantes y "hay una lista de posibles inversores que están en 'pole position' para seguir invirtiendo".

En su opinión, el "problema" de España no está en ser un país atractivo para la inversión; está en la autocomplacencia. "Tenemos una serie de parámetros que no somos competitivos como país", ha advertido Pujol, animando al sector y a las administraciones a "ponernos las pilas y trabajar" porque la automoción "no es patrimonio de ningún partido --político--. Es patrimonio nacional y no tiene colores, solo el de España, el del Plan España Auto 2030".