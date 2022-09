El presidente de Aragón espera que se apliquen "cuanto antes" las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel

TERUEL, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confiado en que las exenciones de cotizaciones sociales autorizadas por la UE para zonas despobladas como la provincia de Teruel, conocidas como ayudas al funcionamiento empresarial, se apliquen "cuanto antes".

Ha declarado a los medios de comunicación que "no se trata de dar ayudas", sino de eximir de pagos a la Seguridad Social, lo que corresponde al Gobierno de España, de forma que el Ejecutivo aragonés no tiene "nada que ver en ese asunto", que no guarda relación con la fiscalidad, sino con las exenciones de la Seguridad Social.

A su juicio, "se ha entrado en una especie de carrusel de despropósitos fiscales, en un debate con tanto ruido que tiene efectos devastadores", pero "no se puede hablar de fiscalidad con ligereza", en alusión a "esa especie de subasta de subidas y bajadas".

El presidente de la comunidad autónoma ha aseverado que primero hay que tener claro el modelo de país y de servicios públicos para después analizar cómo se va a financiar.

También ha urgido a resolver la financiación de los servicios públicos, "que están en una situación crítica" porque "las autonomías no tenemos dinero para pagar los servicios públicos", de manera que "si no hay una reforma urgente del sistema de financiación nos abocamos a la práctica inviabilidad de estos servicios y lo demás es ruido".

Asimismo, Javier Lambán ha recordado que el Gobierno de Aragón lleva "desde antes del verano" pensando en replantearse la fiscalidad y ya el 12 de septiembre anunció que abriría un periodo de diálogo con todas las fuerzas políticas, lo que formalizó en un debate parlamentario del 22 de septiembre "y en eso estamos".

TERUEL

Lambán ha realizado estas declaraciones antes de inaugurar en la ciudad de Teruel la exposición '40 años creciendo. Provincia de Teruel', sobre el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón.

"Con un Estado centralista sería impensable que en Teruel se estuvieran construyendo dos hospitales públicos de las dimensiones del de Teruel y el de Alcañiz o que se hubiera construido el Observatorio de Javalambre o planificado el circuito de MotoGP, y todo ello es producto del autogobierno", ha añadido.

"El autogobierno ha sido un éxito", ha manifestado Lambán, quien ha aseverado que "el Estado centralista anterior condenó al olvido a provincias como Teruel" y al tomar Aragón las riendas de su destino ha sido capaz de "desplegar el talento e ir diseñando el territorio" a su medida.

"La autonomía aragonesa nació como resultado de un gran consenso de las fuerzas políticas, de los padres fundadores, de un gran consenso social" y "el resultado ha sido positivo", ha continuado Lambán, añadiendo: "Podemos sentirnos muy orgullosos" y que los parámetros que han hecho posible estos 40 años "de éxito" pueden garantizar "otros 40 años más de éxito".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha asegurado que "la quintaesencia del autogobierno en cuanto a buen resultado es Teruel", indicando que "los últimos siglos habían sido más perjudiciales en cuanto a las políticas de los Gobiernos centrales para Teruel y la autonomía ha supuesto la eliminación de brechas y la progresiva equiparación", de forma que "a quien mejor ha sentado el autogobierno es a Teruel".

La sociedad turolense es "muy talentosa" y "cuando ha tenido instrumentos para desarrollarse y producir lo ha hecho de manera ejemplar", ha asegurado Lambán, quien ha concluido afirmando que "Teruel es una provincia de la que todos los aragoneses podemos presumir en España y en el mundo".